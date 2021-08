ദുബായ്∙ ദുബായിൽ കോവി‍ഡ്19 സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ്. ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫെകൾ, വിവാഹം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഹാൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ(12) മുതൽ പുതിയ മാനദണ്ഡം നിലവിൽ വന്നു. ഹോട്ടലുകളിൽ പൂർണതോതിൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് ദുബായ് വിനോദ സഞ്ചാര വാണിജ്യ വിപണന വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞു.

റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫെകൾ

റസ്റ്ററന്റുകളിലും കഫെകളിലും ഒരേസമയം 80% ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാം. രണ്ട് ടേബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 1.5 മീറ്ററാക്കി കുറച്ചു. നേരത്തെ 2 മീറ്ററായിരുന്നു. കോവിഡിന് മുൻപുള്ള പോലെ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെങ്കിലും അധികൃതർ നൽകിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഭക്ഷണശാലകൾ കർശനമായും പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇവിടങ്ങളിലെ വിനോദ പരിപാടികൾ പുലർച്ചെ 3 വരെ അനുവദിക്കും.

വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ

സിനിമാ തിയറ്റർ, റിക്രിയേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രദർശനം, മ്യൂസിയം എന്നിവയടക്കമുള്ള വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും 80% ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാം.

ബിസിനസ് പരിപാടികൾ ബിസിനസ് പരിപാടികളിൽ 100% ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. അതേസമയം, ബിസിനസ് ഇവൻ്റ്സ് പ്രോട്ടോകോൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം.

സാമൂഹിക പരിപാടികള്‍

അടച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ 2,500 പേർക്കും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 5,000 പേർക്കും പങ്കെടുക്കാം. അതിഥികൾ പക്ഷേ, നിർബന്ധമായും കോവി‍ഡ്19 വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കണം.

കലാ–കായിക പരിപാടികൾ

കലാ–കായിക പരിപാടികളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം 60% ആയി വർധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, പങ്കെടുക്കാവുന്നവർക്ക് പരിധിയില്ല. കൂടാതെ, വാക്സിനേഷനും നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ, കലാകാരന്മാർ നിർബന്ധമായും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കണം. അല്ലാത്തവർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

English Summary: New exemptions in Covid saftey restrictions in Dubai