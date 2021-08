ദോഹ∙ ഈ വാരാന്ത്യത്തിലും ചൂടു കനക്കും. രാത്രികളിൽ അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പവും കൂടും.

പകൽ താപനില 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 42 നും ഇടയിലായിരിക്കും. കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചിനും 15 നോട്ടിക്കൽ മൈലിനും ഇടയിലും ശനിയാഴ്ച 18 നോട്ടിക്കൽ മൈലും വേഗത പ്രാപിക്കും.

ദൂരക്കാഴ്ച നാലിനും ഒൻപത് കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Temperature expected to rise in Qatar during weekend