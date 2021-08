ദോഹ∙ ഒമർ അൽ മുക്താർ ഇന്റർസെക്​ഷനിൽ ഇന്നു മുതൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.

ഒമർ അൽ മുക്താർ ഇന്റർസെക്​ഷന്റെ ഇടത്ത് ഒമർ അൽ മുക്താർ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് അൽ ജാമിയ സ്ട്രീറ്റിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള പാതകളാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. മറ്റ് വശങ്ങളിലെ റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം സാധാരണ പോലെ തുടരും.

ഒമർ അൽ മുക്താർ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്റർസെക്​ഷനിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ട്രീറ്റിലേക്കു തിരിയുന്ന ഇടത്തേ പാതകളും ഇന്നു മുതൽ അടയ്ക്കും. മലിനജല വിതരണ ശൃഖലകളിലെ ഖനന ജോലികളെ തുടർന്നാണ് ഇന്നു മുതൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ടിടങ്ങളിലും ഭാഗിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് അടയാള ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

അൽ വാബിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

അൽ വാബ് സ്ട്രീറ്റിലെ ബയ്യാ ഇന്റർസെക്​ഷനിൽ നിന്നും ഇടത്തേക്കുള്ള എല്ലാ പാതകളും ഇന്നു മുതൽ മൂന്നു മാസത്തേക്ക് അടയയ്ക്കും. മൈതറിൽ നിന്ന് ആസ്പയർ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ബയ്യാ ഇന്റർസെക്​ഷന് പകരം സ്‌പോർട്‌സ് ഹാൾ ഇന്റർസെക്​ഷനും ആസ്പയർ പാർക്കിൽ നിന്ന് അൽ സദ്ദിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അൽ ഫറൗസിയ ഇന്റർസെക്​ഷനും ഉപയോഗിക്കണം.

അൽ വാബ് സ്ട്രീറ്റിലെ സ്‌പോർട്‌സ് ഹാൾ ഇന്റർസെക്​ഷൻ ഇന്നു മുതൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതത്തിന് തുറക്കുമെന്നും പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി (അഷ്ഗാൽ) അറിയിച്ചു. ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കുമുള്ള പാതകളും പ്രധാന സ്ട്രീറ്റുമാണ് ഗതാഗതത്തിന് തുറക്കുന്നത്.

English Summary : Temporary closure at intersection of Omar Al Mukhtar and Al Jamiaa streets