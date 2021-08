സിഐഡി ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; മൂന്നംഗ സംഘത്തിന് 6 മാസം തടവ്

ദുബായ് ∙ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത അറബ് പൗരനുൾപ്പെടെ 3 പേർക്ക് ക്രിമിനൽ കോടതി 6 മാസം തടവ് വിധിച്ചു. ശിക്ഷാ കാലാവധിക്കു ശേഷം ഇവരെ നാടുകടത്തും.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് സംഭവം. രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയ വഴിയാത്രക്കാരനെ തടഞ്ഞുനിർത്തി വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. സിഐഡിമാർ ആണെന്നും 5,000 ദിർഹം തന്നാൽ വിട്ടയയ്ക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മർദിക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് പകുതി പണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നിർദേശിച്ചു. സുഹൃത്ത് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് തന്ത്രപരമായി പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സിഐഡി ചമഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങളെ സമീപിക്കുകയുംഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി. വിലങ്ങു കാണിച്ചു വിരട്ടിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പണമോ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് തട്ടിപ്പു വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നും ചതിയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പൊലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡി കാർഡ് ചോദിക്കുക

പൊലീസെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ചോദിക്കുക. കാണിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. കാർഡ് നോക്കി യഥാർഥ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. സംശയം തോന്നിയാൽ പൊലീസിനെ വിളിക്കുകയോ സമീപത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇവർ വന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ മനസിലാക്കിയാൽ പൊലീസിനു കൂടുതൽ സൗകര്യമാകും. ഫോൺ: 999, 80040, ടോൾഫ്രീ: 800151 (നജീദ്).

English Summary : 6 months jail term for 3 in Dubai for pretending as CID