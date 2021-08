ഈ നന്മയുടെ പേര് ഇഷ, വയസ്സ് 9

ദുബായ് ∙ വായിച്ചു വളരുകയും വായിപ്പിച്ചു വളരുകയുമാണ് ഇഷ രാജീവ് നായർ എന്ന ഒൻപതു വയസ്സുകാരി.നാദ് അൽ ഷെബ കിങ്സ് സ്കൂളിലെ ഈ നാലാം ക്ലാസുകാരിയുടെ ശ്രമഫലമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൈക്കുടിയിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കും.

രണ്ടു തവണയായി 300 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാഹരിച്ച് അവിടേക്ക് അയച്ചത്. ഇതിന് അവസരം തെളിഞ്ഞത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഇഷ ആരംഭിച്ച യൂട്യൂബ് ചാനൽ അധ്യാപനം വഴിയും.

ഇഷയുടെ ക്ലാസുകൾ കണ്ട സ്റ്റോറി ടൈം എന്ന സംഘടന ബന്ധപ്പെട്ട് കരൈക്കുടിയിലെ ഒരു കുഞ്ഞുവിദ്യാലയത്തിലുള്ളവർക്കും ക്ലാസെടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അവിടെ നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥശാല ഇല്ലെന്നും അതു തുടങ്ങാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷി തീരെയില്ലെന്നതും മനസ്സിലാക്കിയത്. അതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർക്കായി പുസ്തക സമാഹരണം ആരംഭിച്ചു. ഫ്രം വൺ ചൈൽഡ് ടു അനദർ ചൈൽഡ്-എവരി ബുക്ക് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന പ്രചാരണം വഴി 300 പുസ്തകങ്ങളും സമാഹരിച്ചു. അവ അണുവിമുക്തമാക്കി രണ്ടുപ്രാവശ്യമായി കപ്പലിൽ അയച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പിതാവും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുമായ രാജീവ് നായർ പറഞ്ഞു. മുൻപും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാറുണ്ട് ഇഷ.

സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് ബിഎസ്എംബി എഡ് ഗുഡ് വിൻ ജേതാവായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന സംഘടനയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറുമാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി. രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഇഷയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് കവിതാ സമാഹാരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജേർണി ത്രൂ മൈ വേഴ്സസ് എന്ന പുസ്തകം ആമസോണിൽ ലഭ്യം. ഇതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പണവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഏക മകൾക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി ഐടി കമ്പനി വൈസ് പ്രസിഡന്റായ പിതാവ് രാജീവ് നായരും മാതാവ് വീട്ടമ്മയായ ചെന്നൈ സ്വദേശി അഭിരാമിയും ഒപ്പമുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം അസമിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള പുസ്തകസമാഹരണമാണ് ഈ മിടുക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം.

