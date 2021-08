ബസുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ; വർണാഭമായി ഇന്ത്യ– കുവൈത്ത് സൗഹൃദക്കാഴ്ചകൾ

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ ഇന്ത്യ-കുവൈത്ത് സൗഹൃദത്തിന്റെ തെളിമ കുവൈത്തിലെ റോഡുകളിൽ മൂന്നാഴ്ച്ചക്കാലം വർണം വിതറും

. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന കെജി‌എൽ കമ്പനിയുടെ ബസുകളുടെ പിറകുവശം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാകും. അതുമായി ബസുകൾ കുവൈത്തിന്റെ വിവിധ റൂട്ടുകളിലുണ്ടാകും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹൃദത്തിന് മിഴിവേകാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണു വേറിട്ടവഴി തുറന്നത്.

കുവൈത്ത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രചാരണ ബോർഡുകളുള്ള ബസ് സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദേശ ബന്ധവിഭാഗം ഡയറക്ടർ മസാൻ അൽ അൻസാരി സമീപം.

പരസ്യം പതിച്ച ബസുകൾ എംബസി പരിസരത്തു സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദേശ മാധ്യമ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ മസാൻ അൽ അൻസാരി, ഇന്ത്യൻ സമൂഹ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-‌ാം വാർഷികത്തിന് പുറമേ ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 60-‌ാം വാർഷികം കൂടി ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു പ്രചാരണ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചതെന്നു സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ് പറഞ്ഞു. രണ്ടു വാർഷികങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി എംബസി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ് ഈ വർഷം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും സ്ഥാനപതി അഭിനന്ദിച്ചു.

