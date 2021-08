ആരോഗ്യമുറപ്പിക്കാൻ പാർക്കുകളിൽ ശീതീകരിച്ച സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ

ദോഹ ∙ ആരോഗ്യജീവിതത്തിലേക്കു കുതിക്കാൻ ശീതീകരിച്ച സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളുള്ള പാർക്കുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു.

വേനൽച്ചൂടിലും വ്യായാമം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ഹരിതമേഖലകൾ ഒരുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന അൽ ഗരാഫ, ഉം അൽ സനീം, പാർക്കുകളിലാണു ശീതീകരിച്ച ട്രാക്കുകളുളളത്. അൽ മുംതസ (റൗദത്ത് അൽ ഖെയ്ൽ) പാർക്കിൽ പ്രത്യേക ഹരിതമേഖലകളുണ്ടാകും.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശീതീകരിച്ച ട്രാക്കുകൾ സഹായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി(അഷ്ഗാൽ) പ്രോജക്ട് മേധാവി അബ്ദുൽ ഹക്കിം അൽ ഹാഷിമി പറഞ്ഞു.

65% നിർമാണം പൂർത്തിയായ ഉം അൽ സനീം പാർക്ക് ആകും ആദ്യം തുറക്കുക.

1,30,000 ചതുരശ്രമീറ്റർ പാർക്കിലെ 1,150 മീറ്റർ ട്രാക്ക് പൂർണമായും ശീതീകരിച്ചതാണ്. 51,000 ചതുരശ്രമീറ്ററാണ് അൽ ഗരാഫ പാർക്കിന്റെ വിസ്തീർണം.

ഇരു പാർക്കുകളിലുമായി 400ൽ ഏറെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട്.

സി റിങ്ങിൽ 1,50,000 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള അൽ മുംതസ പാർക്കിൽ 1,300 മീറ്റർ കാൽനട-സൈക്കിൾ പാതകളും 300ൽ ഏറെ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പാർക്കിങ്ങുമുണ്ട്. ഗാഫ്, സമർ, സിദ്ര മരങ്ങൾ പാർക്കുകളിൽ നട്ടുവളർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary :Two air-conditioned parks to open in Qatar