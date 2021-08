ദുബായിൽ അലങ്കാരമത്സ്യക്കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 2 ഏഷ്യക്കാർ മരിച്ചു

ദുബായ് ∙ അലങ്കാര മത്സ്യക്കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് 2 പേർ മരിച്ചു. രണ്ട് ഏഷ്യക്കാരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. മത്സ്യക്കുളത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കളഞ്ഞ് ശുചീകരിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടു പേരും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ വിദഗ്ധ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തി. മരണകാരണം കൃത്യമായി മനസിലാക്കാൻ മൃതദേഹങ്ങൾ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റി.

ലൈസൻസില്ലാത്ത കമ്പനി; നിലവാരം കുറഞ്ഞ വയറിങ്



ലൈസൻസില്ലാത്ത കമ്പനി വളരെ നിലാവരം കുറഞ്ഞ വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജി ജനറൽ ഡിപാർട്മെന്റിലെ ഫോറൻസിക് എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ മേജർ ഡോ.മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഖാസിം പറഞ്ഞു. കമ്പനി മറ്റു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നില്ല. മത്സ്യക്കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പമ്പില്‍ നിന്നായിരുന്നു വൈദ്യുതി പ്രവാഹമുണ്ടായത്. പമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവാരം കുറഞ്ഞ വയറുകളാണെന്നും ഇതിന്റെ തകരാറ് പരിഹരിക്കാത്തതാണ് അപകട കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ലൈസൻസുള്ള കമ്പനിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക



വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചവരാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മേജർ അൽ ഖാസിം പറഞ്ഞു. ഏഷ്യക്കാർ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ നിർദേശമുണ്ടായത്.

Englsih Summary : Two Die of Electrocution while Maintaining Ornamental Fish Pond in Dubai