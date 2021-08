യുഎഇ-ഇസ്രയേൽ സഹകരണം; ലക്ഷ്യം 300 കോടിയുടെ മുന്നേറ്റം

ദുബായ് ∙ കാർഷികമേഖലയിൽ അടക്കം സഹകരണം ശക്തമാക്കി യുഎഇ-ഇസ്രയേൽ വാണിജ്യ-വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്ക് ആഴത്തിൽ വേരോട്ടമേകാൻ എക്സ്പോ. നിലവിലുള്ള 71.2 കോടി ഡോളറിന്റെ വ്യാപാര ഇടപാട് ഈ വർഷം 100 കോടിയും 2023-24 ആകുമ്പോഴേക്ക് 300 കോടി ഡോളറുമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇസ്രയേൽ പവിലിയൻ. ഹൈടെക് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വ്യാപകമാക്കി അതിവേഗം നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾക്ക് എക്സ്പോയിൽ തുടക്കമാകും. മരുഭൂമിയെ ജലസമൃദ്ധമാക്കി കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ കലവറയാക്കാനുള്ള ഇസ്രയേൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും 'കോഷർ' രുചിക്കൂട്ടുകളുമെല്ലാം ഉണ്ടാകും.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഇസ്രയേൽ-യുഎഇ സഹകരണം നിലവിൽ വന്നശേഷം വാണിജ്യ-വ്യാപാര രംഗത്ത് ക്രമാനുഗത വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വാഹന ഘടകങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പുനർ കയറ്റുമതി നടത്തുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രമാകാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ.

ഇതര രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ യുഎഇയിലേക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ നേരിട്ടു കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത് വാണിജ്യ-വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കു വൻ നേട്ടമാകുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ചേംബേഴ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് പ്രതിനിധി സീവ് ലാവി പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തികം, ഊർജം, സ്പോർട്സ്, വ്യോമയാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നാൽപതോളം ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ചതായി യുഎഇ-ഇസ്രയേൽ ബിസിനസ് കൗൺസിൽ പ്രതിനിധി അബ്ദുല്ല ബഖർ വ്യക്തമാക്കി.

'ടെക്' പവിലിയൻ

∙മരുഭൂമിയിലെ കാർഷികമേഖല നേരിടുന്ന ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾക്കു പരിഹാരം കാണുന്ന ഇസ്രയേൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എക്സ്പോയിൽ പരിചയപ്പെടാം.

∙വെള്ളം പഴാകാതിരിക്കാനുള്ള തുള്ളിനന രീതിയടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, മലിനജല ശുദ്ധീകരണം, സൂക്ഷ്മാണുക്കളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു വളർത്തുന്ന ബയോബ്ലോക് കുളങ്ങൾ.

∙കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം. ഗാൽ-മൊബൈൽ എന്ന വാഹനത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ അവസരം. ഈ വാഹനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇസ്രയേൽ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളക്ഷാമം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം, മറ്റു ഗുരുതര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിവേഗം കുടിവെള്ളം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനമാണിത്. പ്രതിദിനം 20,000 ലീറ്റർ കടൽവെള്ളവും 80,000 ലീറ്റർ നദീജലവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. 60 മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

∙ആരോഗ്യപരിപാലനം, മെഡിക്കൽ ഡേറ്റയുടെ സംരക്ഷണം, സൈബർ സുരക്ഷ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, നിർമിത ബുദ്ധിയടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയാണ് സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്ന മറ്റു മേഖലകൾ.

മനപ്പൊരുത്തമുള്ള രുചികൾ

കോഷർ വിഭവം.

രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ ലോകമായ എക്സ്പോയിൽ ഇസ്രയേലി 'കോഷർ' വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം. എക്സ്പോയ്ക്കു മുൻപേ പ്രധാന ഹോട്ടലുകളിലും എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളിലും ഇവ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി. പരമ്പരാഗത ജൂത വിശ്വാസങ്ങൾക്കു യോജിച്ച 'കോഷർ' മുദ്രയോടു കൂടിയ വിഭവങ്ങളാണിവ.

പ്രസവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ, ചിപ്പി, ഞണ്ട്, ചില മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും മാംസം എന്നിവ ജൂത വിശ്വാസ പ്രകാരം നിഷിധമാണ്. മാംസവും പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കഴിക്കില്ല.

യുഎഇയിൽ കോഷർ മുദ്രയോടു കൂടിയ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ജബൽഅലി ഫ്രീസോണും (ജാഫ്സ) സ്റ്റാർ കെ കോഷർ സർട്ടിഫിക്കേഷനും ജനുവരിയിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Expo 2020 in focus us UAE racks up $700 million of trade with Israel.