പൊതുസ്ഥലത്തിറങ്ങാൻ വാക്സീൻ വേണം; നിബന്ധന 20 മുതൽ

അബുദാബി ∙ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ 20 മുതൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രം പ്രവേശനം നൽകാനുള്ള നിർദേശത്തിന് അബുദാബി ദുരന്തനിവാരണ സമിതി അംഗീകാരം.

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അൽ ഹൊസൻ ആപ് സ്റ്റേറ്റസ് പച്ചയായിരിക്കണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പരിശോധന നടത്താതെ തന്നെ ഗ്രീൻ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കും.

2 ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർ 6 മാസത്തിനകം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അൽ ഹൊസൻ ആപ് സ്റ്റേറ്റസ് ചാരനിറമാകും. ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാൻ 30 ദിവസത്തെ സാവകാശം അനുവദിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

