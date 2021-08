എക്സ്പോയിൽ എവർ ഗ്രീൻ സിംഗപ്പൂർ

ദുബായ് ∙ ജീവിതത്തിൽ നിത്യഹരിത നായകനും നായികയുമാകണമെന്നു േതാന്നിയാൽ എക്സ്പോയിലെ സിംഗപ്പൂർ ഉല്ലാസപ്പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കു യാത്ര പോകാം. കണ്ടുമടുത്ത കാഴ്ചകളിൽ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഉദ്യാനലോകമാണു കാത്തിരിക്കുന്നത്.

കാർഷികത്തനിമകളുടെ കഴിഞ്ഞകാലം വീണ്ടെടുക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കു കഴിയുമെന്ന വലിയ പാഠം ഇവിടെനിന്നു പഠിക്കാം. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും മുകളിലേക്കും പടർന്നു കയറിയ പച്ചപ്പിൽ പൂക്കളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വർണങ്ങൾ കാണാനാകും.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമടക്കം എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തിരി സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒത്തിരി സമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാമെന്നു കാട്ടിത്തരുന്നു. 1,550 ചതുരശ്രമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള പവിലിയനെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഓരോ മേഖലയ്ക്കുമിണങ്ങിയ പൂന്തോട്ട പദ്ധതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ നിർമിതികൾ വ്യാപകമാക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളും ഒരുങ്ങുകയാണ്. എക്സ്പോ സന്ദർശകർക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. വീടുകൾ പോലും ഇതേരീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ക്ലീൻ കുളം

പവിലിയന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അപൂർവതകൾ നിറഞ്ഞ കുളമുണ്ട്. വിവിധയിനം പൂക്കൾ, രാസവാതകങ്ങളടക്കം നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറ്റിച്ചെടികൾ, ജലാശയങ്ങളിലെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ പഴങ്കഥകളല്ലെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്.

പവിലിയനിൽ 'സൂര്യോദയം'

∙ പവിലിയനിലെ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾക്കും യന്ത്രസംവിധാനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഊർജം മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നു സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. 500ൽ ഏറെ സോളർ പാനലുകളാണ് മേൽക്കൂരയിലുള്ളത്. ഭംഗിയുള്ള പാനലുകളുടെ തണലിൽ ഉല്ലാസകേന്ദ്രമൊരുക്കിയതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

∙ പവിലിയനു ചുറ്റും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടടിക്കില്ല. മണൽക്കാറ്റിനെ ചെറുക്കാനും കഴിയും. ശീതീകരണികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി തണുത്തകാറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ചെറു ഫാനുകളാണുള്ളത്.

∙ ഊർജം ലാഭിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.

∙ പവിലിയനിലെ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കാൻ റോബട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും.

