വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗോൾഡൻ വീസ: അർഹത അറിയാൻ വെബ്സൈറ്റ്

അബുദാബി ∙ ഗോൾഡൻ വീസയ്ക്ക് അർഹരാണോ എന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ വെബ്സൈറ്റ് അബുദാബിയിൽ തുടങ്ങി. www.adro.gov.ae എന്ന സൈറ്റിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡിയും സ്റ്റുഡന്റ് നമ്പറും നൽകിയാൽ വിവരം ലഭ്യമാകും. അബുദാബി റസിഡന്റ്സ് ഓഫിസാണ് വെബ്സൈ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്.

അബുദാബിയിൽ ഇതിനകം 950 സമർഥരായ വിദ്യാർഥികൾ ഗോൾഡൻ വീസയ്ക്ക് അർഹത നേടി. യുഎഇ മിനിസ്ട്രി എജ്യുക്കേഷൻ കരിക്കുലത്തിൽ 95%, അതിനു മുകളിലോ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗോൾഡൻ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് സ്കൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

അർഹരെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ടിഎഎംഎം സർവീസ് സെന്ററുകൾ വഴിയോ തസഹീൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനിലൂടെ ഐസിഎ (ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്) www.ica.gov.ae വഴിയും അപേക്ഷിക്കാം.

English Summary: Students UAE Golden Visa status can be checked on new Abu Dhabi Residents Office website.