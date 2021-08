രൂപം മാറി ഇ-സ്കൂട്ടർ; ഇ'വാൻ' വലിയവൻ

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ േവദിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും ഓഫിസ് രേഖകളുെമല്ലാം എത്തിക്കാൻ ഇ-സ്കൂട്ടർ കുടുംബത്തിലെ ന്യൂജെൻ വാഹനം. ഇ-വാൻ, ക്വാഡ്രിസൈക്കിൾ, ഇ-സൈക്കിൾ, ഇ-ക്വാഡ് എന്നെല്ലാം വിളിപ്പേരുള്ള വാഹനത്തിനു ചക്രങ്ങൾ 4. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മിനി വാൻ ആണെങ്കിലും എത്തിനോക്കിയാൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിനു പകരം ഹാൻഡിൽ കാണാം.

പ്രത്യേക ട്രാക്കിലൂടെ തിരക്കിൽപ്പെടാതെ സുരക്ഷിതമായി സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കും. എക്സ്പോ ട്രാക്കിൽ ഇതിനകം ഹിറ്റ് ആയ ഡ്രൈവറില്ലാ (ഓട്ടണമസ്) വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ കുഞ്ഞൻ വാനും കുതിച്ചുപായും. ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനിയായ യുപിഎസ് ആണ് എക്സ്പോ സേവനങ്ങൾക്കായി ഇ-വാൻ എത്തിച്ചത്.

ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ തുടർച്ചയായി 16 മണിക്കൂർ വരെ ഓടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യാത്രക്കാർക്കു കയറാവുന്ന മോഡലുകളുമുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പേരുകൾ മാറുമെങ്കിലും രൂപവും കരുത്തുംകൂടിയ ഇ-സ്കൂട്ടർ ആണു കക്ഷി. എക്സ്പോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇതരമേഖലകളിലും ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് എക്സ്പോ 2020 ദുബായ് യുപിഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലൻ വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കു യോജിച്ച കൂടുതൽ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഗതാഗത രംഗത്തെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഇവയുണ്ടാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ശാന്തൻ, ശക്തൻ

∙ ചരക്കു നീക്കത്തിൽ സാധാരണ ട്രക്കുകൾക്ക് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെന്ന് നിർമാതാക്കൾ. ഇ-വാനുകൾ ശബ്ദ-കാർബൺ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കില്ല.

∙ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ നൂതന സെൻസറുകളും ക്യാമറകളും ഉണ്ടാകും. ചുറ്റുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ, ട്രാക്കുകൾ എന്നിവയെയും വഴിയാത്രക്കാരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട്.

∙ ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയും. ഗതാഗത മേഖലയിലെ ചെലവ് കുറച്ച് പ്രതിവർഷം 2,200 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

∙ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ദുബായിലെ 25% വാഹനങ്ങളും ഡ്രൈവറില്ലാതെയാകും ഓടുക.

ചാർജ് ചെയ്യാൻ 17 സ്റ്റേഷനുകൾ

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുമായി വരുന്ന സന്ദർശകരുടെ സൗകര്യാർഥം എക്സ്പോ വേദിയോടനുബന്ധിച്ച് 17 ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ടാകും. ദുബായിൽ എവിടെയൊക്കയാണ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉള്ളതെന്നു കണ്ടെത്താൻ ദീവ വെബ്സൈറ്റ്, സ്മാർട് ആപ് എന്നിവയടക്കം 14 ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ്, ആപ്പിൾ മാപ്, ഫോർ സ്ക്വയർ, ഫാക്ച്വൽ മാപ്, വാട്3വേഡ്സ്, 2ജിഐസ്, കരീം, ടോംടോം, ഹിയർ മാപ്സ്, പ്ലഗ്ഷെയർ, ഇലക്ട്രോമാപ്സ്, യെല്ലോമാപ്സ് എന്നിവയും വഴികാട്ടും.

രൂപ കൊടുത്തും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാം

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ രൂപ നൽകിയും എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് സംഘാടകർ. ഇതിനായി എക്സ്പോ ഓൺലൈൻ ശൃംഖല നവീകരിച്ച് കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. യുഎസ്-ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ, യൂറോ, ചൈനീസ് യുവാൻ, റഷ്യൻ റൂബിൾ എന്നിവയാണ് എക്സ്പോ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാവുന്ന മറ്റു കറൻസികൾ. വിവിധ പാക്കേജുകളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടുകയാണ്. 2,500 അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ, ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ, ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ, എയർലൈനുകൾ, ലോകത്തെ നൂറിലേറെ മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാം. ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാനുള്ള സൈറ്റ്: expo2020dubai.com.

English Summary: UPS expands onsite fleet of e-cycles to enhance services at Expo 2020 Dubai.