70 രാജ്യങ്ങൾക്ക് വീസ ഒാൺ അറൈവൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് അബുദാബി

അബുദാബി ∙ അബുദാബി 70 രാജ്യങ്ങൾക്ക് വീസ ഒാൺ അറൈവൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎസ് വിസിറ്റർ വീസ, ഗ്രീൻ കാർഡ്, യുകെ, ആറ് മാസം കാലാവധിയുള്ള യൂറോപ്യൻ റിസഡൻസി എന്നിവയുമായെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കും വീസ ഒാൺ അറൈവലിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയായ ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ് പറഞ്ഞു. 100 ദിർഹം നൽകിയാൽ 14 ദിവസത്തെ വീസയാണ് ലഭിക്കുക. 250 ദിർഹം അടച്ചാൽ ഇൗ വീസ 14 ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടാവുന്നതുമാണ്.

വീസ ഒാൺ അറൈവൽ അനുവദിച്ച രാജ്യങ്ങൾ:

• അണ്ടോറ

• അർജൻ്റീന

• ഒാസ്ട്രേലിയ

• ഒാസ്ട്രിയ

• ബഹ് മാസ്

• ബാർബഡോസ്

• ബെൽജിയം

• ബ്രസിൽ

• ബ്രൂണെ

• ബൾഗേറിയ

• കാനഡ

• ചിലി

• കൊളംബിയ

• കോസ്റ്ററിക

• ക്രൊയേഷ്യ

• സൈപ്രസ്

• ചെക് റിപബ്ലിക്

• ഡെൻമാർക്

• എസ്റ്റോണിയ

• ഫിൻലൻഡ്

• ഫ്രാൻസ്

• ജർമനി

• ഗ്രീസ്

• ഹോണ്ടറസ്

• ഹോങ്കോങ്

• ഹംഗറി

• െഎസ് ലൻഡ്

• അയർലൻഡ്

•ഇറ്റലി

• ജപാൻ

•കസഖ്സ്ഥാൻ

• ലാത് വിയ

• ലീക്സ്റ്റെസ്റ്റീൻ

• ലിത്വാനിയ

• ലക്സംബർഗ്

• മലേഷ്യ

• മാലിദ്വീപ്

• മാൾട്ട

• മെക്സിക്കോ

• മൊണാകോ

• മോണ്ടനെഗ്രോ

• നൗറു

• നെതർലൻഡ്സ്

• ന്യൂസിലൻഡ്

• നോർവെ

• ചൈന

•പെറു

• പോളണ്ട്

• റിപബ്ലിക് ഒാഫ് മൗറീഷ്യസ്

• റിപബ്ലിക് ഒാഫ് എൽ സൽവദോർ

• പോർചുഗൽ

• റുമാനിയ

• റഷ്യ

• സെൻ്റ് വിൻസൻ്റ് ആന്‍ജ് ദ് ഗ്രനാഡിൻസ്

• സാൻ മൊറിനോ

• സെർബിയ

• സെയ്ഷെൽസ്

• സിംഗപ്പൂർ

• സ്ലൊവാക്യ

• സ്ലൊവാനിയ

• സോളമൻ

• സൗത്ത് കൊറിയ

• സ്പെയിൻ

• സ്വീഡന്‍

• സ്വിറ്റ് സർലൻഡ്

• ദ് വത്തിക്കാൻ

• യുക്രെയിൻ

• യുകെ

• അമേരിക്ക

