കുവൈത്തിൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സെപ്റ്റംബറിൽ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ 2668082 പേർ ഇതിനകം കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു. 2 ഡോസും എടുത്തവരും 1 ഡോസ് എടുത്തവരും ഉൾപ്പെടെയാണ് അതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് ഡോ.അബ്ദുല്ല അൽ സനദ് പറഞ്ഞു.

നിശ്ചിത വിഭാഗങ്ങളിൽ‌പെട്ടവർക്കു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സെപ്റ്റംബറിൽ നൽകിത്തുടങ്ങും. പ്രായംകൂടിയവർ, അവയവം മാറ്റിവച്ചവർ, പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ളവർ, കീമോതെറപ്പി ചെയ്യുന്ന അർബുദ രോഗികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. ഫൈസർ വാക്സീൻ മൂന്നാം ഡോസ് ആണ് അവർക്ക് നൽകുക.നേരത്തെ ഫൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ലഭ്യമാക്കും.

English Summary : Booster shots of COVID-19 vaccine to be given to at-risk groups in Kuwait