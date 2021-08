'ചില്ലകളിൽ' കൂടുകൂട്ടി ഒമാന്‍ കാഴ്ചകൾ

ദുബായ്/മസ്കത്ത് ∙ നിർമാണം പൂർത്തിയായ ഒമാൻ പവിലിയനിൽ കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നൊരുങ്ങുന്നു. പാരമ്പര്യത്തനിമകളുടെ പ്രതാപത്തോടെ ലോകം കീഴടക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഒമാൻ. കരവിരുതും കൈപ്പുണ്യവും അത്രയേറെ. കാർഷിക മേഖലയിലെയടക്കം പുതിയ അറിവുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പങ്കുവയ്ക്കും.

ഒമാൻ വാണിജ്യ-വ്യാപാര മന്ത്രാലയം ഉപദേശകനും എക്സ്പോ ഒമാൻ കമ്മിഷണർ ജനറലുമായ മുഹ്സിൻ ബിൻ ഖാമിസ് അൽ ബലൂഷിയാണ് പവിലിയൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

കുന്തിരിക്കമരത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള പവിലിയന്റെ 'ചില്ലകളിൽ' നിറയെ കാഴ്ചകൾ. ഒമാനി വാസ്തുശിൽപവിദ്യയുടെ തനിമ തളിർക്കുന്ന അപൂർവ 'വൃക്ഷം' എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 'അനന്തമായ അവസരങ്ങൾ' എന്നതാണ് പവിലിയന്റെ പ്രമേയം.

സലാലയടക്കമുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ രുചിക്കൂട്ടുകളും കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങളും രാജ്യാന്തര സന്ദർശകർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകുമ്പോൾ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനിക്കാം. കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലബാർ വിഭവങ്ങളുടെ ഒമാനി പതിപ്പുകളേറെയാണ്. മലയാളികൾക്കു മധുരിക്കും ഓർമകളാകും പവിലിയൻ സമ്മാനിക്കുക. കോവിഡാനന്തര വികസന മുന്നേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഒമാനിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപാവസരങ്ങൾ അറിയാനും എക്സ്പോ അവസരമൊരുക്കും.

നിസ്സാരനല്ല, ഈ ഹൽവ

അറേബ്യൻ ഇഷ്ടങ്ങളോട് ഒട്ടിനിൽക്കുന്ന ചേരുവകളാണ് ഒമാനി ഹൽവയിൽ കൂടുതലുള്ളത്. മലബാർ ഹൽവയുടെ അത്രയും കട്ടി ഇതിനില്ല.

സുൽത്താനിയ, ഖസോസി, മസ്‌കതി, തമ്ർ, ഹലീബ് എന്നിങ്ങനെ ഹൽവയുടെ പേരുകൾ നീളുന്നു. പരമ്പരാഗത വ്യാപാരികൾ ഓരോ പേരിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഗോതമ്പ്, നാടൻ നെയ്യ്, പഞ്ചസാര, കുങ്കുമപ്പൂവ്, അത്തിപ്പഴം, ഈന്തപ്പഴം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, വാൾനട്ട് തുടങ്ങിയവ സമൃദ്ധമായി ചേരുന്നു. വിവിധ രുചികളിലും നിറത്തിലും ഇവ ലഭ്യമാണ്.

നിസ്‌വയിലെ ജബൽ അൽ അക്തറിൽ നിന്നുള്ള പനിനീർ, സ്‌പെയിൻ, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുങ്കുമപ്പൂ എന്നിവ ചേർന്ന ഹൽവ കൂട്ടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുതരാൻ ഒമാനി പാചകവിദഗ്ധർ എത്തും.

കുന്തിരിക്കത്തിന് 'ചരിത്ര സുഗന്ധം'

ലോക പ്രശസ്തമായ ഒമാനി കുന്തിരിക്കത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാനാകും. സലാലയിൽ നിന്നു 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ദോഖാ താഴ്‌വരയിലെ കുന്തിരിക്കത്തോട്ടങ്ങൾ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. മൂന്നും നാലും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇവിടെനിന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു കുന്തിരിക്കം കയറ്റുമതി ചെയ്തതിന്റെ രേഖകളുണ്ട്. ഖുർറൂറി തുറമുഖത്തുനിന്നു പണ്ടു കേരളത്തിലേക്കു കുന്തിരിക്കം കയറ്റി അയച്ചതിന്റെ രേഖകളും ഇവിടെയുണ്ട്.ടൂറിസം മേഖലയിലും വൻ പദ്ധതികൾക്കു രാജ്യം ഒരുങ്ങുന്നു. ദോഫാർ മ്യൂസിയം, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗോത്രത്തലവന്മാർ നിർമിച്ച ത്വാഖാ കോട്ട, അൽ ബലീദ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക്, ഖൂർ റോറി, ശാശർ, ഉബാർ, ജർസീസ്, റസാത്ത്, ഹംറാൻ, ശൽനൂത്ത്, അൽ മുഖ്ശൽ ബീച്ച്, വാദി ദർബാത്ത് എന്നിവിടങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായും പ്രാധാന്യമേറെയാണ്. എല്ലാമറിയാം, എക്സ്പോയിൽ.

