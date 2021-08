വിജ്ഞാന കൈമാറ്റം: ഡിജിജെജി– ഐജിഐ ധാരാണയായി

ദുബായ് ∙ ഡിജിജെജി (ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ്) രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് വിജ്ഞാനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഐജിഐയുമായി ( ഇന്റർനാഷനൽ ജെമ്മോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു.

ആഭരണ രൂപകൽപന, വജ്രാഭരണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരം, പ്രകൃതാ ഉള്ളതും കൃത്രിമമായതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനവും ക്ലാസുകളും നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ധാരണ. വിദഗ്ധർ നടത്തുന്ന സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും. ആഭരണ നിർമാണ രംഗത്തെ ആധികാരികതയും മികവും നിലനിർത്താനും കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമേഖലകളിൽ വിജ്ഞാനം നൽകാനും ഈ കരാറിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ഐജിഐ അതിന് പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണെന്നും ഐജിഐ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എംഡി ഷോനക് ശാസ്ത്രീ വ്യക്തമാക്കി.

വജ്രം, പവിഴക്കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചും ആഭരണ രൂപകൽപന സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഡിജിജെജി ബോർഡംഗവും മാർക്കറ്റിങ് ചെയർപേഴ്സണുമായ ലൈല സുഹൈലും വ്യക്തമാക്കി. വിവരങ്ങൾക്ക് https://www.igi.org/

