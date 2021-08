സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ തുറക്കാൻ പരിശോധന

ദുബായ് ∙ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെയും സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളിലെയും സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ദുബായ് പൊലീസും ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് പരിശോധിച്ചു. ക്ലബ്ബുകളും മറ്റും പൂർണതോതിൽ തുറന്നു നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് പരിശോധന.

പൊതുജനങ്ങൾ, അത്‌ലിറ്റുകൾ, സംഘാടകർ തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം ഒരു പോലെ സുരക്ഷിതമായി കളി കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയാണ് നടന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിഗേ. ജന. റഷീദ് ഖലീഫ അൽ ഫലാസി, അഹമ്മദ് അൽ മുഹെയ്റി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

English Summary : Inspection in Dubai Indoor stadiums and sports clubs before reopening