ആശയങ്ങളുണ്ടോ? മത്സരിച്ചുനോക്കാം; അവസരമൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ പവിലിയൻ

ദുബായ് ∙ ആശയങ്ങളുള്ളവർക്ക് അവസരമൊരുക്കാൻ 10 മേഖലകളിൽ മത്സരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ പവിലിയൻ. ഗ്രാമങ്ങൾ മുതൽ ബഹിരാകാശം വരെയുള്ള വികസനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും അവതരിപ്പിച്ചാൽ എക്സ്േപായിൽ താരങ്ങളാകാം.

ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ വനിതാശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വനിതകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽപരമായ മുന്നേറ്റമാണെന്നും ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ഗ്രാമത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ 'മുഖശ്രീ'യെന്നും ഓർമിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എഫ്ഐസിസിഐ)യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ പ്രവാസികളടക്കമുള്ളവർക്കു പങ്കെടുക്കാം.

സമുദ്ര മലിനീകരണം, കാർഷിക വികസനം, യോഗയും ആരോഗ്യവും, ഡിജിറ്റൽ സേവനം, ഭാവിയിലെ സർവകലാശാലകൾ, തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാർപ്പിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണു മറ്റു മേഖലകൾ. വിവരങ്ങൾക്ക്: https://ficci.in/.

വികസനം, ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന്

വികസനം തുടങ്ങേണ്ടത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാകണം. അത് നഗരവൽക്കരണമാകരുതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മാതൃകകൾ ഇന്ത്യൻ പവിലിയനിലുണ്ടാകും. കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾ, വനിതാ സഭകൾ, അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ വികസനത്തിന് എങ്ങനെ ഊർജമേകുന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് അവസരം.

4 നിലകൾ, 11 പ്രമേയങ്ങൾ

എക്സ്പോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിലിയനുകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയുടേതാണ്. 4 നിലകളിലായി ഒരുങ്ങുന്നത് മെഗാ ഇന്ത്യ. കാലാവസ്ഥയും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളും, ബഹിരാകാശം, ഗ്രാമ-നഗര വികസനം, സഹിഷ്ണുത, അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും, ആരോഗ്യം, കാർഷികം, ജലസംരക്ഷണം എന്നിവയടക്കം 11 പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പവിലിയനിലെ സോണുകൾ.

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുളയുൽപന്നങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക മേഖലയൊരുക്കും. വാണിജ്യ-വ്യാപാര സമ്മേളനങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എന്നിവ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. പ്രവേശന കവാടത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പൂർണകായ പ്രതിമയുണ്ടാകും.

ഹരിത ഊർജ പദ്ധതികൾ, ഐടി, ഔഷധനിർമാണം, ആയുർവേദം, സിദ്ധ, കളരി, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം, ആഭരണ നിർമാണം, മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്മാർട് സിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ അറിവുകളുടെ അതിവിശാല ലോകമാണ് ലോകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലി, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളും വർണാഭമാകും.

English Summary: India gears up for a grand spectacle at Expo 2020.