42 വർഷം ഒരേ കമ്പനിയിൽ; ഒമാന്റെയും യുഎഇയുടെയും വളർച്ച കണ്ട മലയാളി നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്നു

ദുബായ്∙ ഒമാന്റെയും യുഎഇയുടെയും പോയകാല മധുരസ്മരണകളുമായി നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തിന് ശേഷം പ്രശാന്ത് പണിക്കർ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നു. ദുബായിലെ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ഇൗസ്റ്റേൺ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം തലവനായ ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ സ്വദേശിയാണ്. 42 വർഷം ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു എന്ന സവിശേഷതയോടെയാണ് 71കാരൻ മടങ്ങുന്നത്.



1971 ല്‍ കൊല്ലം എസ്എൻ കോളജിൽ നിന്നു ബികോം ബിരുദം നേടി. അക്കാലത്ത് ബികോം ഉള്ള അപൂർവം കോളജുകളിലൊന്നായിരുന്നു എസ്എൻ. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബന്ധുവാണ്, ഇനിയുള്ള കാലം അക്കൗണ്ട്സ് മേഖലയിൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിഡിഗ്രിക്ക് ഫോർത് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഡോക്ടർ, എൻജിനീയർ ജോലികളോടായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രിയം. പഠനത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് കാലം ‌‌‌ട്യൂഷൻ മാസ്റ്ററായി. 1979 മാർച്ചിൽ, തൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഒമാനിലേയ്ക്ക് പറന്നു.

ഭാര്യ പമീല, മകൻ പ്രേം എന്നിവരൊടൊപ്പം പ്രശാന്ത് പണിക്കർ

5 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതി; മടക്കം 42 വർഷം കഴിഞ്ഞ്

മറ്റ് പല പ്രവാസികളെയും പോലെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി തിരിച്ചുപോകണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് ഒമാനിലേയ്ക്ക് വിമാനം കയറിയത്. അവിടെ യുകെ കമ്പനിയായ യൂണിലിവറിലായിരുന്നു ജോലി. വികസനത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയായിരുന്ന ഒമാനിലെ റൂവിയിലായിരുന്നു താമസം. വേനൽക്കാലത്ത് അതികഠിന ചൂടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഒമാനിലെന്ന് പ്രശാന്ത് പണിക്കർ ഒാർക്കുന്നു. ചെറിയൊരു മുറിയിലായിരുന്നു താമസം. വിൻഡോ എസിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വൈദ്യുതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടെ പോകുമെന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും വിയർത്തൊലിച്ച് കഴിയേണ്ടി വന്നു. അത്തരം വേളകളിൽ ടെറസിന് മുകളിൽ കഴിഞ്ഞാണ് സമയം കളഞ്ഞിരുന്നത്. അന്ന് റൂവിയിലെ ഏക മലയാളി റസ്റ്ററന്റായ കൈരളി റസ്റ്ററന്‍റും ഗുജറാത്തികളുടെ വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്റുമായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് ആശ്രയം.

സ്ത്രീകളെ കാണാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെല്ലണം

1983ൽ വിവാഹിതനായി. തുടർന്ന് ഭാര്യ പമീല ഒമാനിലെത്തി. ഇതോടെ രണ്ടു മുറി താമസ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. അന്ന് ഒമാനിൽ ഫാമിലി വീസ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായതിനാൽ യൂറോപ്പുകാര്‍ മാത്രമേ കുടുംബത്തോടെ താമസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെന്നാലായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് ഒന്നര ദിവസം അവധി ലഭിക്കും. ഭൂരിഭാഗത്തിനും വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു അവധി. അന്ന് വൈകിട്ട് എല്ലാവരും നഗരത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടും. യൂണിലിവറിലെ ജീവനക്കാരിൽ മിക്കവരും യൂറോപ്പുകാരായതിനാൽ പ്രശാന്ത് പണിക്കർ താമസിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഇത് ജീവിതത്തിലെ പിന്നീടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് തുണയായെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒമാനിലെ ജീവിതം അല്ലലില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോയെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറായ ഭാര്യക്ക് ജോലി ലഭിക്കാത്തത് വിഷമിപ്പിച്ചു.

നായിഫ് പാർക്കിൽ സായാഹ്നം ആസ്വദിച്ച ആ നാളുകൾ.

14 വര്‍ഷത്തെ ഒമാൻ ജീവിതത്തിന് ശേഷം 1993ൽ ദുബായിലെ ആഫ്രിക്കന്‍ ആൻ‍ഡ് ഇൗസ്റ്റേൺ കമ്പനിയിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചു. ദെയ്റ നാസിർ സ്ക്വയറിലായിരുന്നു ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത്. സ്വീകരിക്കാൻ അന്ന് ദുബായിൽ ഒാഡിറ്ററായിരുന്ന സഹോദരൻ പ്രിയരഞ്ജൻ പണിക്കരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിവർഷം 18,000 ദിർഹം നൽകി ഒരു ബെഡ് റൂം ഫ്ലാറ്റിൽ പോഷ് ഏരിയയായ അൽ റിഗ്ഗയിലായിരുന്നു ഭാര്യയോടൊപ്പം താമസം. അന്ന് ദെയ്റ, ബർദുബായ് എന്നീ രണ്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ദുബായുടെ ജീവൻ. ദെയ്റ മലയാളികളുടെയും ബർ ദുബായ് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെയും കേന്ദ്രം. എങ്കിലും ഒമാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജീവിതത്തിന് കുറച്ച് സന്തോഷം കൈവന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം 1995ൽ ഏക മകൻ പ്രേം ജനിച്ചു. ഇവിടെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒാസ്ട്രേലിയയിൽ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റാണ്.

വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററായിരുന്നു യുഎഇയിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം. ദുബായിലെത്തുന്നവരുടെ വിസ്മയമായിരുന്നു അത്. ദുബായിൽ യഥേഷ്ടം റസ്റ്ററൻ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അൽ നാസർ സിനിമയാണ് പ്രധാന വിനോദ കേന്ദ്രം. ഗര്‍ഹൂദിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത് ഹോട്ടലിലെ തിയറ്ററിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മലയാള സിനിമയുമെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ടെലിവിഷനും വ്യാപകമായിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങളിലും നായിഫ് പാർക്കില്‍ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം ഒന്നു വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒമാനിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവന്ന നിസാന്റെ ചെറിയ കാറായിരുന്നു യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഭാര്യക്ക് അൽ ഷഫാർ കോൺട്രാക്ടിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചതോടെ ജീവിതം സ്വച്ഛന്ദമായി നീങ്ങി. യാത്രാ ചെലവ് വളരെ അധികമായതിനാൽ അന്ന് പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലേ നാട്ടിലേയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദെയ്റയിലെ മക്തൂം ആശുപത്രിയും റാഷിദ് ആശുപത്രിയുമാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു അന്നു പണം നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നത്. 1000 ദിർഹം അയക്കാൻ 40 ദിർഹത്തിലേറെ ചെലവുവരുമായിരുന്നു.

വിരമിക്കേണ്ട സമയം വളരെ നേരത്തെയായിരുന്നെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ഇൗസ്റ്റേൺ കമ്പനിയധികൃതരുടെ സ്നേഹപൂർവമായ നിർബന്ധത്താലാണ് പ്രശാന്ത് പണിക്കർ ഇത്രയും കാലം ജോലിയിൽ തുടർന്നത്. ഭാര്യ നേരത്തെ വിരമിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് മികച്ച ജീവിതം തന്ന ഇൗ പോറ്റമ്മ നാട് വിട്ടുപോകുന്നതിൽ വിഷമം ഇല്ലാതില്ല. എങ്കിലും എന്നാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോകേണ്ടതിനാൽ ‍ഇനി നാട്ടിൽ വിശ്രമജീവിതമാണ് ലക്ഷ്യം. മകനോടൊപ്പം ഒാസ്ട്രേലിയയിൽ കുറച്ച് കാലം താമസിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

