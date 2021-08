ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെർച്വൽ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കുവൈത്തിലും ഒരുക്കം. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന `വിശ്വമാനവ ലോക പൂക്കളം` മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സംഘാടക സമിതി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.

പ്രവാസികളായ വ്യക്തികൾ, കുടുംബങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നീ നിലയിൽ പങ്കെടുക്കാം. www.keralatourism.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ Global Pookalam Competition 2021ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പരമാവധി 5 എൻ‌ട്രികൾ വരെയാകാം. പൂക്കളത്തിന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം തയാറാക്കിയവരുടെ ഫൊട്ടോ, അടിക്കുറിപ്പ്, ചെറുവിവരണം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തി 23ന് രാത്രി 12ന് മുൻ‌പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.എൻ.അജിത് കുമാർ, സാം പൈനും‌മൂട്,സജി തോമസ് മാത്യു, സി.കെ.നൗഷാദ് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary : Expats can participate in virtual onam celebration conducted by Kerala Tourism Department