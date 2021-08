നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികൾ മടക്കയാത്രയ്ക്ക്; ആയിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് പുനരാരംഭിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് ആശ്വാസമാകുന്നത് ആയിരങ്ങൾക്ക്. കോവിഡ് തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളാണ് യാത്രയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വിമാന സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയതോടെ ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ് നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയത്.

ഇടയ്ക്ക് വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 30ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സർവീസുകൾക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് തുടർന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 1ന് വിപുലമായ തോതിൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴും നിരോധിത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള സർവീസിന് അനുമതി നൽകിയില്ല.

മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്ത് 14 ദിവസം തങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം കുവൈത്തിൽ പ്രവേശനം എന്നതും പ്രയാസമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 6 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള സർവീസിന് അനുമതി നൽകിയത്.



മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം

കുവൈത്ത് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമാകും പ്രവേശനം. കുവൈത്ത് അംഗീകരിച്ച വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഫൈസർ, ആസ്ട്രസെനക, മൊഡേണ, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്നിവയാണ് അംഗീകൃത വാക്സീൻ. ഇന്ത്യയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കോവിഷീൽഡ് ആസ്ട്രസെനക ഇനത്തിൽ പെട്ടതായതിനാൽ അതും സ്വീകാര്യമാണ്.

കുവൈത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സിനോഫാം, സിനോവാക്, സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിൽ കുവൈത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കുവൈത്ത് അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും വാക്സീൻ 1 ഡോസ് കൂടി കുത്തിവയ്ക്കണം. കുവൈത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വാക്സീൻ കുത്തിവച്ചവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുവൈത്ത് മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാകും പ്രവേശനം. അംഗീകാരത്തിനായി മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നരലക്ഷത്തോളം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ചവർക്ക് കുവൈത്ത് മൊബൈൽ ഐഡി, ഇമ്യൂൺ ആപ്പുകളിൽ പച്ച സിഗ്നൽ ലഭിക്കും.യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പിസി‌ആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധമാണ്. കുവൈത്തിൽ 7 ദിവസം ക്വാറന്രീനിലും കഴിയണം.

ഗ്രൂപ്പൊരുക്കി കാത്തിരുന്നു

കുവൈത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോയപ്പോൾ പരിഹാരം തേടി പല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊരുക്കി ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടമൊരുക്കുകയായിരുന്നു പലരും.ഒട്ടേറെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ ആകുലതകൾ അകറ്റാൻ ഈ കൂട്ടായ്മകൾ ഒരു പരിധിവരെ സഹായകവുമായി. വിശാലമായ ചർച്ചകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം നടന്നത്.

2 മാസത്തെ അവധിക്ക് വന്നതായിരുന്നു. വിമാന സർവീസ് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടപ്പോൾ നോർക്ക് പദ്ധതി വായ്പയെടുത്ത് കാർ വാഷിങ് സെന്റർ തുടങ്ങി.കുവൈത്തിലെ കമ്പനിയിലേക്ക് രാജിക്കത്തും അയച്ചു. ഇനി തിരിച്ചുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.



തോമസ് കുരുവിള നരിതൂക്കിൽ



കോടതിപ്പടി,പൊൻ‌കുന്നം

നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് 8 മാ‍സമായി. വരുമാനം നിലച്ചതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. മാനസികമായും തളർന്നു. പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലും അല്ല.



നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുവൈത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.

കുഞ്ഞബ്ദുല്ല തയ്യിൽ പുഞ്ചക്കാട്, പയ്യന്നൂർ

ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വന്നതായിരുന്നു. വിമാനസർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തിരിച്ചുപോക്ക് മുടങ്ങി. നേരിട്ടുള്ള സർവീസ് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും കൂടെ മകനെ കൊണ്ടുപോകാനാകുമോ എന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. 18ന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീൻ. കുവൈത്തിൽ 16ന് മുകളിലുള്ളവർക്കും വാക്സീൻ നിർബന്ധം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മകന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിലനിൽക്കുന്നു.



ഡെന്നിസ് കാഞ്ഞൂപറമ്പിൽ പാറത്തോട്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

