മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകും: സേഹ

അബുദാബി ∙ 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ കുട്ടികൾക്കും വയോധികരടക്കമുള്ള താമസക്കാർക്കും മുൻകൂട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ 'സേഹ' കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഫൈസർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുമെന്ന് അബുദാബി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. സിനോഫാം, ഫൈസർ വാക്സീനുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.അതേസമയം, വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രമാണ് അബുദാബിയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നു മുതൽ പ്രവേശനം. വാക്സീൻ എടുത്തശേഷമുള്ള പിസിആർ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചവർക്കാണ് അനുമതി. അൽഹൊസൻ ആപ്പിൽ സ്റ്റേറ്റസ് പച്ചയായിരിക്കണം.

English Summary : No appointment needed for the COVID-19 vaccines and booster shot at SEHA centres