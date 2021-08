രാജ്യാന്തര ജീവകാരുണ്യ ഉച്ചകോടി ദുബായിൽ

ദുബായ് ∙ രാജ്യാന്തര ജീവകാരുണ്യ ഉച്ചകോടി അടുത്തവർഷം മാർച്ച് 30ന് എക്സ്പോ 2020യിൽ നടക്കും.

വർഗീയത, ലിംഗ അസമത്വം, അസഹിഷ്ണുത, പീഡനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ സമൂഹ മനഃസാക്ഷിയെ ഉണർത്താനും പരിഹാരം കാണാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണിത്. രാജ്യാന്തര രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ, ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തകർ, സംഘടനകൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചകോടി ഊർജം പകരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന യുഎഇ, ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയാകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ദാവൂദ് അൽ ഷെസാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വനിതാ ശാക്തീകരണവും ലിംഗനീതി സമത്വവും പ്രത്യേകമായി ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇതിനു പുറമേ പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളുടെ പ്രദർശനവും നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും ചർച്ചകളും പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തും. ലോകനേതാക്കളും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും.

English Summary : UAE will host the International Humanitarian Summit on March 30, 2022