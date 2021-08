ശൂന്യാകാശമല്ല, തലയ്ക്ക് മീതെ വില്ലന്മാർ

ദുബായ്∙ തലയ്ക്കു മുകളിൽ കറങ്ങിനടക്കുന്ന വില്ലന്മാർ ഭൂമിയുടെ കഥകഴിക്കാതിരിക്കാൻ അതിബുദ്ധിയെക്കാൾ വേണ്ടതു വീണ്ടുവിചാരമാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സ്വിസ് പവിലിയൻ. ബഹിരാകാശത്തു ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയുടെ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ തകർത്ത് അതിമാരക ആഘാതമേൽപ്പിക്കുന്ന കാലം അകലെയല്ലെന്ന നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും.

മനുഷ്യർ മത്സരിച്ചയയ്ക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ദൗത്യം നിറവേറ്റിയ ശേഷം തിരിച്ചു 'പണി' തന്നു തുടങ്ങിയെന്ന അപ്രിയ സത്യം സന്ദർശകരെ ഞെട്ടിച്ചേക്കാം. കേടായ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവയുടെ ഘടകങ്ങൾ, ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഉപേക്ഷിച്ച വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കുമിഞ്ഞുകൂടി ബഹിരാകാശത്ത് കൂട്ടിയിടികൾ തുടങ്ങിയാൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിവിട്ടുപോകുമെന്നു സ്വിസ് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരം കാണാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കു രൂപം നൽകണം.

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകളും മറ്റും നൽകുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ വൻ ഭീഷണിയായതിനാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ് അപകടത്തിലാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് ശാസ്തജ്ഞർ. ഈ മാലിന്യങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിനശിക്കും. പവിലിയനിലെത്തിയാൽ ബഹിരാകാശത്തെ വില്ലന്മാരെ മാത്രമല്ല, പ്രതിരോധത്തിനു സ്വിസ് ശാസ്ത്രസംഘം ഒരുക്കിയ പോർമുനകളും കാണാം.

ചെറുതും വലുതുമായ ആയിരക്കണക്കിനു വസ്തുക്കളാണ് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത്. കോടികൾ മുതൽമുടക്കുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടിയും മുട്ടിയും കേടുവരുത്താനും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറാക്കാനും ഇവയ്ക്കു കഴിയും. 2009ൽ യുഎസിന്റെ ഇറിഡിയം 33 എന്ന ഉപഗ്രഹം റഷ്യ ഉപേക്ഷിച്ച കോസ്മോസ് ഉപഗ്രവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു തകർന്നിരുന്നു.

വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം ഇത്തരം ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന സന്ദേശമാണു നൽകുകയെന്ന് സ്വിസ് പവിലിയൻ കമ്മിഷണർ ജനറൽ മാനുവൽ സാൽക്ലി പറഞ്ഞു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ടൂറിസം, കാർഷിക പദ്ധതികളും പരിചയപ്പെടുത്തും. സ്വിസ് ചോക് ലേറ്റ്, ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ ലോകവും സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

കാഴ്ചകളൊരുക്കി ആൽപ്സ് പർവ്വതം

ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളിലെ മഞ്ഞുപാളികളെ തഴുകിയെത്തുന്ന കാറ്റാണ് പവിലിയനിൽ സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കുക. മഞ്ഞുമൂടിയ പർവ്വത മേഖലകളിലെത്തിയ പ്രതീതിയാണു സന്ദർശകർക്കുണ്ടാകുക. മഞ്ഞു മലകളിൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളുമേറെ. സ്കീയിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ, ഉല്ലാസയാത്രകൾ, ജലോൽപാദന പദ്ധതികൾ എന്നിവ ചിലതുമാത്രം.

