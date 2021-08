അബുദാബി ∙ കോവിഡ്19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് സ്വീകരിക്കാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണം. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവ.ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇൗ നിയമം പാലിക്കണം. ഇൗ മാസം 29 മുതലാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക.

English Summary: PCR test must every two days for unvaccinated govt staff