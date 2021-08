കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; കടുത്ത നടപടിയുമായി യുഎഇ മുന്നോട്ട്

ദുബായ്∙കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുമായി യുഎഇ. ഇതു സംബന്ധിച്ചു കൈക്കൊണ്ട നടപടികളും ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതിയും വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ഉന്നതതല സമിതി യോഗം ചേർന്നു.

നാഷനൽ സ്ട്രാറ്റജി ടു കോംബാറ്റ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആൻഡ് ടെററിസ്റ്റ് ഫിനാൻസിങിന്റെ ദേശീയതല യോഗത്തിൽ വിദേശ-രാജ്യാന്തര സഹകരണ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒരോ മേഖലയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ നടപടികളും അതത് വകുപ്പുകളിലെ അധികൃതർ കമ്മിറ്റിയെ ധരിപ്പിച്ചു.

ഇതിനു പുറമേ ഒക്ടോബറിൽ എഫ്എടിഎഫിനു (ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്) മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു. യോഗത്തിൽ ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് ആൻഡ് കൗണ്ടറിങ് ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ടെററിസം ഓഫിസ് ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയപദ്ധതികളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ഒരോ മേഖലയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചോ എന്നും വിശദമായി വ്യക്തമാക്കി. ഈ രംഗത്ത് യുഎഇ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധം കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും വിവിധ കമ്മിറ്റികൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ നിർദേശവും നൽകി.

ഹവാലാ ബ്രോക്കർമാർക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ രാജ്യം കൈക്കൊണ്ട നടപടികളും ഉന്നതതല കമ്മിറ്റിയോടു വിശദീകരിച്ചു. അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിന് ഫണ്ട് നൽകുന്നതിനും എതിരെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ പരിശീലനം നൽകാനും അനുവാദം നൽകി.

ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിൽ(ഗോഎഎംഎൽ) റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തിയ കാര്യം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവും യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. 3083 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ അയ്യായിരം രൂപ വീതമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

നിതിന്യായ മന്ത്രി സുൽത്താൻ ബിൻ സയീദ് അൽ ബാദി, സാമ്പത്തികകാര്യ സഹമന്ത്രി ഒബൈദ് ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ തായർ, ധനമന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തുഖ് അൽ മർറി, തുടങ്ങിയവരും ഫെഡറൽ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി, സുരക്ഷാ വിഭാഗം തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇഎസ്ആർ (ഇക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റഗുലേഷൻ ആക്ട്), യുബിഒ(അൾട്ടിമേറ്റ് ബനിഫിഷ്യറി ഓണർ) തുടങ്ങിയവ നടപ്പാക്കി യുഎഇ അതിവേഗ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. യുബിഒ വെളിപ്പെടുത്താത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ പിഴ ചുമത്താനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.

പുറത്തു നിന്ന് കള്ളപ്പണം രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് അനധികൃത പണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ചെറുക്കാൻ ഇതു പോലെയുള്ള നടപടികളുമായി ലോകത്തിനു തന്നെ യുഎഇ മാതൃകയാകുന്ന നയമാണ് അധികൃതർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Abdullah bin Zayed chairs meeting of Higher Committee Overseeing National Strategy to Combat Money Laundering and Terrorist Financing.