എമിറേറ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് എക്സ്പോ ബസ് സർവീസ്

ദുബായ് ∙ യുഎഇയിലെ ഇതര എമിറേറ്റുകളിലുള്ളവർക്ക് എക്സ്പോ വേദിയിൽ നേരിട്ടെത്താൻ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസുകളുമായി ആർടിഎ. അബുദാബി, ഷാർജ, ഫുജൈറ, അജ്മാൻ, റാസൽഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 70 ബസുകൾ ഇരു ദിശകളിലേക്കും പ്രതിദിനം 193 സർവീസുകൾ വീതം നടത്തും.

വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ 213. കുറഞ്ഞ ചെലവിലും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും എക്സ്പോ വേദികളിൽ എത്താൻ പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ വിപുല ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ആർടിഎ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മത്തർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു. യൂറോ 6 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ലോ ഫ്ലോർ ഹൈടെക് ബസുകളാണ് എക്സ്പോ സർവീസ് നടത്തുക. വയോധികർക്കും, കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക സീറ്റുകൾ, വൈഫൈ, യുഎസ്ബി ചാർജിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകും.

എക്സ്പോ വേദിയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് 2020 മെട്രോ പാതയിലും സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുദിശയിലേക്കും മണിക്കൂറിൽ 46,000ൽ ഏറെ പേർക്കു യാത്ര ചെയ്യാം. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഫീഡർ ബസുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അബുദാബി- മൊബിലിറ്റി ഗേറ്റ്

∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 10 ബസുകൾ 31 സർവീസുകൾ വീതം നടത്തും. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 33 സർവീസുകൾ.

∙പ്രധാന ബസ് സ്റ്റേഷൻ: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 10 ബസുകൾ, 26 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 29.

∙ മറീന മാൾ സ്റ്റേഷൻ: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 10 ബസുകൾ, 27 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി 28.

∙ അൽ ഐൻ സ്റ്റേഷൻ-സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗേറ്റ്: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 9 ബസുകൾ, 22 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 25.

∙ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഓരോ 20 മിനിറ്റിലും ബസ്.

ഷാർജ-ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗേറ്റ്

∙ അൽ ജുബൈൽ സ്റ്റേഷൻ: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 10 ബസുകൾ, 29 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 33. ഒരോ 20 മിനിറ്റിലും ബസ് ഉണ്ടാകും.

∙ മുവൈല സ്റ്റേഷൻ: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 10 ബസുകൾ, 32 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 37. ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും ബസ്.

റാസൽഖൈമ, അജ്മാൻ-ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗേറ്റ്

∙ഇരു എമിറേറ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാകും സർവീസ് നടത്തുക. റാസൽഖൈമ പ്രധാന സ്റ്റേഷൻ: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ അജ്മാൻ വഴി 7 ബസുകൾ, 17 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 18. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ബസ്.

ഫുജൈറ-സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗേറ്റ്

∙സിറ്റി സെന്ററിനു സമീപമുള്ള കേന്ദ്രം: ശനി മുതൽ ബുധൻ വരെ 4 ബസുകൾ, 9 സർവീസുകൾ. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ 10. 2 മണിക്കൂർ ഇടവേളകളിലാണ് ബസുകൾ.

