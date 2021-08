ദോഹ ∙ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വിതരണത്തില്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഖത്തര്‍ മുന്‍നിരയില്‍. പത്തുലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ വാക്‌സീന്‍ ആദ്യ ഡോസെടുത്തവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനവുമാണ് ഖത്തറിനുള്ളത്. സൈന്റിഫിക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഔവര്‍ വേള്‍ഡ് ഇന്‍ ഡേറ്റയുടെ പട്ടികയിലാണ് ഖത്തര്‍ മുന്‍നിരയില്‍.

ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കു പ്രകാരം ജനസംഖ്യയില്‍ വാക്‌സിനേഷന് അര്‍ഹരായ 12 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 92.3 ശതമാനവും ആദ്യ ഡോസെടുത്തവരും 80.6 ശതമാനം പേര്‍ രണ്ടു ഡോസുമെടുത്തവരുമാണ്. മൊത്തം ജനസംഖ്യയില്‍ 80.1 ശതമാനം ആദ്യ ഡോസെടുത്തവരും 69.9 ശതമാനം പേര്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരുമാണ്. നിലവില്‍ 42 ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ഡോസുകള്‍ ഖത്തര്‍ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.



English Summary: Qatar ranks second worldwide for rate of first Covid-19 vaccine dose