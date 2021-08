ഷാർജയിൽ വിവാഹമോചന നിരക്ക് 49% കുറഞ്ഞു; വിവാഹ റജിസ്ട്രേഷൻ വർധിച്ചു

ഷാർജ ∙ ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ ഷാർജയിൽ വിവാഹമോചന നിരക്ക് 49% കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, വിവാഹ റജിസ്ട്രേഷൻ 19% വർധിച്ചതായും ഷാർജ സ്റ്ററ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് (ഡിഎസ്‌സിഡി) പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ജനുവരി–മാർച്ച് കാലയളവിൽ 39 വിവാഹ മോചന കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 2020ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 77 കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 523 വിവാഹങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടത്ത് ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ 624 ആയി ഉയർന്നു. 39 വിവാഹമോചന കേസുകളിൽ 25 എണ്ണം സ്വദേശി ദമ്പതികളുടേതാണ്. ഒൻപതെണ്ണം എണ്ണം സ്വദേശിയും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ. നാലെണ്ണം പ്രവാസികളുടേതും രണ്ട് സ്വദേശി വനിതയും യുഎഇ പ്രവാസിയും തമ്മിലുള്ളതും.



2020ൽ ആകെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 77 കേസുകളിൽ 30 എണ്ണം സ്വദേശി ദമ്പതികളുടേതും 27 എണ്ണം പ്രവാസി ദമ്പതികളുടേതുമാണ്. 18 വിവാഹമോചന കേസുകൾ സ്വദേശി പുരുഷന്മാരും യുഎഇ പ്രവാസികളും തമ്മിലും രണ്ട് സ്വദേശി വനിതകളും യുഎഇ പ്രവാസികൾ തമ്മിലുള്ളതും.

