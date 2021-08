ഷാർജ ∙ 14 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇ-സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി. ഇവർ നിശ്ചിത ട്രാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം.

ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുക, മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ലൈറ്റുകളിടുക എന്നിവയാണ് ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപാർട്മെന്റിന്റെ മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ. കുട്ടികൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

