ചരക്ക് നീക്കാൻ പത്തേമാരികൾ; തിരക്കേറി പരമ്പരാഗത പാതകൾ

ദുബായ്∙പത്തേമാരികളും പരമ്പരാഗത ജലയാനങ്ങളും വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിൽ വർധന. ഈ വർഷം ആദ്യപകുതിയിൽ 3,65,632 ടൺ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും 2,60,001 ടൺ ദുബായിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചെലവു കുറഞ്ഞ ചരക്കുനീക്കത്തിന് ജലപാതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോർട്സ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫ്രീസോൺ കോർപറേഷൻ (പിസിഎഫ്സി) വ്യക്തമാക്കി. ദുബായ് ജലാശയങ്ങളിൽ പത്തേമാരികളുടെയും പരമ്പരാഗത വഞ്ചികളുടെയും പൂർണ ചുമതലയുള്ള ഏജൻസിയാണിത്.

തടിയിൽ നിർമിച്ച 5,383ൽ ഏറെ പരമ്പരാഗത വഞ്ചികൾ ഈ കാലയളവിൽ ദുബായ് തീരത്തെത്തിയതായാണു കണക്ക്. ചുറ്റും ജലാശയങ്ങളുള്ളതിനാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള യാത്രയും ചരക്കുനീക്കവും സാധ്യമാകും. പരമ്പരാഗത വഞ്ചികൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾക്കു രൂപം നൽകും.

പരമ്പരാഗത ജലയാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും റജിസ്ട്രേഷനും മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളും ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി പിസിഎഫ്സി ചെയർമാൻ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് ബിൻ സുലായെം പറഞ്ഞു. പത്തേമാരിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാൻ എൻഎയു ആപ് സഹായകമാണ്. യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും വിപണിയിലെ വിലനിലവാരം അറിയാനും ഇതു സഹായകമാകും.

ഓരോ പത്തേമാരിയെയും നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയും. മധ്യപൂർവദേശത്തെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പത്തേമാരികളും ബോട്ടുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രതിവർഷം 7.2 ലക്ഷത്തിലേറെ ടൺ ചരക്കു നീക്കം നടക്കുന്നതായാണു കണക്ക്. ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഇതു കൂടുതൽ സുഗമമാകും.

English Summary: Dubai Sees Revival in Dhow Trade During First Half of 2021.