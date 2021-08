യോഗങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ

∙ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സമ്മേളനങ്ങളും യോഗങ്ങളും വിളിക്കുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും പിഴ - അരലക്ഷം ദിർഹം.

∙ വീടുകൾ, ലോഞ്ചുകൾ, യോട്ടുകൾ, ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെങ്ങളിൽ കോവിഡ് സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ യോഗം ചേർന്നാൽ സംഘാടകന് പിഴ– 10000 ദിർഹം.

∙ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്– 5000 വീതം.

∙ വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം, സെമിനാർ, പാർട്ടികൾ എന്നിവ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ചേർന്നാൽ സംഘാടകർക്ക് പിഴ – അരലക്ഷം. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് 15000.

∙ കോവിഡ് ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഒരു കൂട്ടം പേരെ ഫ്ലാറ്റുകളിലോ അപ്പാർട്മെന്റുകളിലോ താമസിപ്പിച്ചാൽ ഉടമസ്ഥർക്ക് പിഴ – 20,000.

വാഹനങ്ങളിൽ നിശ്ചിത ആളുകൾ മതി

∙ വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം തെറ്റിച്ചാലും പിഴ– 3000 ദിർഹം.

∙വിദേശത്തു നിന്ന് ആളുകൾ എത്തുമ്പോഴോ വീട്ടുജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴോ വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകാതെയും ക്വാറന്റീനിന് വിധേയമാക്കാതെയും ഇരുന്നതാൽ – 20,000.

∙ ട്രാക്കിങ് വാച്ച് െകട്ടാതിരിക്കുകയോ കേടുപാടു വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ –10000 ദിർഹം.

∙ വാച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ 1000.

∙ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ആപ്പുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്താൽ – 20000.

∙ വാച്ചും മറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ വിവരം 24 മണിക്കൂറിനകം അധികൃതരെ അറിയിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ –10000.

∙വിദേശത്തു നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ എത്തുന്നതിന് കോവിഡ് ചട്ടം പാലിക്കാതിരുന്നാൽ പിഴ – 5000.

ബൈക്കുകളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാം. പിക് അപ് ട്രക്കുകളിൽ ഡ്രൈവർക്കും മറ്റൊരാൾക്കും പോകാം. കാറുകളിൽ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ രണ്ടുപേർ മാത്രം. അതേ സമയം കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും വീട്ടുജോലിക്കാർക്കും ഇവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഇളവുകളുണ്ട്. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരുമിച്ചു സഞ്ചരിക്കാം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ അറിയാൻ

∙ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, ചന്തകൾ, ഷോപ്പുകൾ, കഫറ്റീരിയകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ പിഴ - 30,000 ദിർഹം.

∙ മാളുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ പിഴ അരലക്ഷം.

∙ തൊഴിലാളി കോവിഡ് ബാധിതനായ വിവരം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിഴ -20000.

∙ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന ക്വാറന്റീനും പിഴ – 20000.

∙ അധികൃതർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പിസിആർ പരിശോധന നടത്താതിരുന്നാലും പിഴ – 10000.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: https://bit.ly/3CVhwwZ.

മാസ്ക് മാറ്റാൻ സമയമായില്ല

∙ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിഴ – 3000 ദിർഹം.

ഇളവുള്ളത്

റസ്റ്ററന്റുകളിലും കഫ്റ്റീരിയകളിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് മാറ്റാം. ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർക്കും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട. ഒറ്റയ്ക്ക് കായികവിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും ഒരാൾ മാത്രമുള്ള ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും മാസ്ക് വേണ്ട. മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടക്കുമ്പോഴും ഗുരുതര വൈകല്യമുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്കും മാസ്ക് വേണ്ട.

ട്യൂഷൻ എടുത്താൽ പിടി വീഴും

∙ കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ വരുത്തി ട്യൂഷനെടുത്താൽ ടീച്ചറിന് പിഴ - 30,000.

∙ ട്യൂഷന് സ്ഥലം നൽകുന്ന ആൾക്കും പിഴ - 20,000.

∙ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ പിഴ - 20,000.

∙ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാലും അത്രയും പിഴ നൽകണം.

∙കോവിഡ് രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാലും കൈമാറിയാലും രേഖകൾ നശിപ്പിച്ചാലും പിഴ 20,000.

∙ രോഗികളുടെ ഡേറ്റ മാറ്റിയാലും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും പിഴ 10,000.

English Summary: UAE announces fines of up to Dh50,000 for breaking Covid rules.