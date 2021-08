ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്നു; സൗദിയിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചുവരാം

റിയാദ് ∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കടന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ക്വാറന്റീൻ വാസം കൂടാതെ സൗദിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എംബസിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു.

ഇത‌ു പ്രകാരം സൗദി ഇഖാമയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൂർണ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി വരാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു. കൂടാതെ രണ്ട് ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് അവധിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാനാകാതെ കുടുങ്ങിയവർക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ 14 ദിവസം കഴിയാതെ നേരിട്ട് സൗദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഈ വിഷയത്തിൽ ലെബനനിലെ സൗദി അംബാസഡർ വലീദ് ബുഖാരിയെ ഉദ്ധരിച്ച് നേരത്തെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതാണിപ്പോൾ എംബസി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗദി വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെ ദീർഘകാലമായി പ്രതിസന്ധിയിലായ യാത്രാ പ്രശ്‌നത്തിനാണ് അറുതി വന്നിരിക്കുന്നത്. 2020 മാർച്ച് 15 നാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന ഫലമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ സൗദി നിർത്തിവച്ചത്. അതേസമയം, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് പുതിയ നിർദേശ പ്രകാരം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സൗദിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാകില്ല.

ഇടക്കാലത്ത് രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ തുറന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വിലക്ക് തുടരുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ മുതലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുകയെന്നോ മറ്റു നിബന്ധനകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളോ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. മറ്റു കോവിഡ് നിബന്ധനകൾ പൂർണമായും പാലിച്ചായിരിക്കണം യാത്രകൾ.



