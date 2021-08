ഒമാൻ രാജ്യാന്തര സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചതോടെ പ്രതീക്ഷയിൽ സൗദി പ്രവാസികളും

റിയാദ് ∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിലനിന്നിരുന്ന യാത്രാ വിലക്ക് ഒമാൻ നീക്കിയതോടെ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണു സൗദിയിലെ പ്രവാസികളും. മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നതോടെ സൗദിയിലേക്കും നേരിട്ട് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ഇനി വൈകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷക്കൊപ്പം ഒമാൻ വഴി ഇവിടെയെത്താനാകും എന്ന സാധ്യത കൂടിയാണ് സന്തോഷത്തിനു കാരണം. അതേസമയം യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചത് പോലെ റസിഡന്റ് വീസക്കാർക്ക് മാത്രമാണു പ്രവേശനമെങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷയും അസ്ഥാനത്താകും.

മഹാമാരിക്ക് മുമ്പ് സൗദിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹബായിരുന്ന ഒമാൻ അടയ്ക്കുന്നതു വരെയും സൗദി പ്രവാസികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതും ഈ മാർഗമാണ്. എന്നാൽ പരിമിതമായ വിമാന സർവീസുകളാണ് ഒമാനും-ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒമാൻ വഴി യാത്രയ്ക്കുള്ള മാർഗം തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഖത്തർ മാത്രമാണ് സൗദി പ്രവാസികൾക്ക് ഏക ആശ്രയം. യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയാൽ സൗദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാലിദ്വീപ്, സെർബിയ, താൻസാനിയ വഴിയാണ് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ. 14 ദിവസം ഇവിടെ താങ്ങുമ്പോഴേക്കും പോക്കറ്റ് കാലിയാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ചെലവ് താങ്ങാനാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് എന്നതിന് പുറമേ ട്രാവൽ ഏജന്റുമാരുടെ ചതിയും യാത്രയ്ക്കിടയിലെ മറ്റു അവിചാരിത നിയമ-സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളും ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുർഘടമാക്കുന്നു.



തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഖത്തർ വഴിയാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ചാർജിന് പുറമെ 5000 ഖത്തറി റിയാലോ തത്തുല്യ തുകയോ യാത്രക്കാർ അധികം കതുതണമെന്ന നിബന്ധനയും വില്ലനാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് കോവിഡ് പരിശേധന സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ മൊബൈൽ ട്രാക്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. എന്നാൽ കോവിഡിനൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിൽ യാത്രാപ്രശ്നത്തോടും ഏറെക്കുറെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഗൾഫ് പ്രവാസികൾ പഠിച്ചു എന്നതാണ് നേര്. ദുരിതങ്ങള്‍ നിരന്തരം തുടരുമ്പോഴും കാര്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഏകീകൃത സമര പരിപാടികളോ ഇതുവരെ എങ്ങും ഉയർന്നു കാണുന്നില്ല. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി കൂടെക്കൂടെ അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ താത്കാലിക പരിഹാരം പോലും ആയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.



2020 മാർച്ച് 15 ന് രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയ അന്നു മുതൽ ഇതുവരെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സാധാരണ സർവീസുകൾ ഒന്നു പോലും സൗദിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിൽ മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കുകയും രോഗവ്യാപനം പരിധിവിടുമ്പോൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സർവീസാണ് ഒമാൻ ഈ സെപ്തബർ ഒന്നോടു കൂടി പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്.

സൗദിയിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ സ്‌കൂളുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള പഠനം തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം മുൻ നിർത്തി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉള്ളവരെപ്പോലെ അധ്യാപകരുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനാവശ്യം നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും നടന്നിട്ടില്ല. അതേ സമയം രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം സെപ്തംബർ 30 വരെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികൾക്ക് ഇഖാമ, റീഎൻട്രി വീസകൾ പുതുക്കി നൽകാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദിയിലുള്ള സന്ദർശക വീസക്കാർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പുതുക്കി നൽകിയ അവധി വരെയെങ്കിലും സൗദിയിൽ അതിർത്തി തുറക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നില്ലെന്നാണു സൂചന.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതോടെ യാത്രാവിലക്ക് നീക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും, അതല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി വിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാമാരിയിൽ സ്ഥിരത കൈവരുന്നത് വരെ പ്രവേശനം നൽകാൻ ഇടയില്ലെന്നും ഉള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിത കണക്കായ 103 ലേക്ക് അതിവേഗം അടുക്കുന്നതും വാക്‌സിനേഷൻ നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷകൾ ഒട്ടും അസ്ഥാനത്താക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ കോവിഡ് കണക്ക് 360 ൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 13 പ്രവിശ്യകളിൽ എവിടെയും 100 ലധികം കേസുകൾ ഇല്ല എന്നതും ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകനൽകുന്നു.

English Summary : Saudi expats also hopeful as Oman lifts travel ban on India