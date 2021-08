അബുദാബി∙ ബ്രിട്ടൻ, യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ച വീസ ഓൺ അറൈവൽ റദ്ദാക്കി. 14 ദിവസത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചവർക്കു വീസ ഓൺ അറൈവൽ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ് വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് സന്ദർശക വീസ, ഗ്രീൻ കാർഡ്, യുകെ വീസ, യൂറോപ്യൻ റസിഡൻസ് വീസ എന്നിവയുള്ളവർക്കു മാത്രമായി രണ്ടാഴ്ച കാലാവധിയുള്ള വീസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി രണ്ടുദിവസം മുൻപാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: UAE cancels Visa on arrival for Indians with UK ,US residence permit