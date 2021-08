വാക്സീനെടുക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും പിസിആർ ടെസ്റ്റ്

ദുബായ് ∙ േകാവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്ത 12 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. 12 വയസ്സിനു മുകളിൽ വാക്സീൻ എടുത്തവരും 12 വയസ്സിൽ താഴെ വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവരും എല്ലാ മാസവും പരിശോധന നടത്തണമെന്നും പുതിയ നിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികൾ വാക്സീൻ എടുത്തതിന്റെ തെളിവായി അൽ ഹൊസൻ ആപിലെ സ്റ്റേറ്റസ് സ്കൂൾ അധികൃതരെ രക്ഷിതാക്കൾ കാണിക്കണം. കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കണം. വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഓൺലൈൻ പാഠ്യപദ്ധതി അനുവദിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വക്താവ് ഡോ. ഫരീദ അൽ ഹൊസാനി പറഞ്ഞു.

English Summary: weekly PCR test for all unvaccinated pupils over 12.