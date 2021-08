ദോഹ∙ ഖത്തറില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ മൂന്നാം ഡോസിന് അനുമതി. നിശ്ചിത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാണ് മൂന്നാം ഡോസിന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇമ്യൂണോഡെഫിഷന്‍സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതര രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കാണ് മൂന്നാം ഡോസ് നല്‍കുന്നത്. കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ രണ്ടു ഡോസെടുത്തിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മതിയായ പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവരില്‍ കുറവായതിനെ തുടര്‍ന്നാണു ക്ലിനിക്കല്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോവിഡിനെതിരെ മികച്ച സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ മൂന്നാം ഡോസ് നല്‍കുന്നതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മൂന്നാം ഡോസ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് അല്ലെന്നും ആദ്യ രണ്ടു ഡോസെടുത്തപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാം ഡോസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാം ഡോസിന് അര്‍ഹരായവരെ പ്രാഥമിക പരിചരണ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതരോ ഹമദ് മെഡിക്കല്‍ കോര്‍പേറേഷനിലെ വിദഗ്ധ പരിചരണ സംഘമോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടും.

മൂന്നാം ഡോസിന് അര്‍ഹരായ വിഭാഗം



.ട്യൂമര്‍, രക്താര്‍ബുദം എന്നിവയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്നവര്‍, എച്ച്‌ഐവി അണുബാധയുള്ളവര്‍.



.പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്ന അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായവരും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടെ സ്‌റ്റെം സെല്‍ മാറ്റിവെയ്ക്കലിന് വിധേയമായവരും.



.ഡിജോര്‍ജ് സിന്‍ഡ്രോം, വിസ്‌കോട്ട് അല്‍ഡ്രിച്ച് സിന്‍ഡ്രോം തുടങ്ങിയ മിതമായതോ ഗുരുതരമായതോ ആയ രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാത്തവര്‍.



.കോര്‍ട്ടികോസ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നവര്‍.



.അസ്‌പ്ലെനിയ, വൃക്ക രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്ളവര്‍.

