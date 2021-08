അബുദാബി, ദുബായ് സുരക്ഷിത നഗരങ്ങൾ

ദുബായ് ∙ മേന (മധ്യപൂർവദേശവും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയും ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ) മേഖലയിൽ അബുദാബിയും ദുബായിയും ഏറ്റവും സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ സേഫസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻഡക്സിലാണ് ഈ നേട്ടം. ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സുരക്ഷയിലും അബുദാബി ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവിക്കാനും തൊഴിലെടുക്കാനും നിക്ഷേപം നടത്താനും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നഗരം എന്ന സ്ഥാനം 2015 മുതൽ അബുദാബി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തെ 431 നഗരങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് അബുദാബി ഒന്നാമതെത്തിയത്. സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ 88.46 പോയിന്റാണ് അബുദാബി നേടിയത്. ഷാർജയും ദുബായിയും ആദ്യ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്.

English Summary : Abu Dhabi and Dubai named the two safest cities in the Middle East