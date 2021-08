സ്കൂൾ പരിസരത്തെ റോഡ് ‘സേഫാക്കാൻ’ അഷ്ഗാൽ

ദോഹ∙സ്‌കൂളുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ (അഷ്ഗാൽ) ഗതാഗത സുരക്ഷാ പദ്ധതിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതം.

പുതിയ അധ്യയന വർഷ തയാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി അഷ്ഗാലിന്റെ സ്‌കൂൾ സോൺ സുരക്ഷാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്തെ 91 ശതമാനം സ്‌കൂൾ പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു.

കൂടുതൽ വികസനവും നവീകരണവും ആവശ്യമായ സ്‌കൂൾ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവിടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

സ്‌കൂളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളിൽ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ, ഗതാഗത സിഗ്‌നലുകൾ, അടയാള ബോർഡുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനു പുറമേ ചെറു റൗണ്ട് എബൗട്ടുകളുടെ നിർമാണവും വാഹന പാർക്കിങ് സൗകര്യവും പദ്ധതിയിലുണ്ട്.

ഗതാഗത തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം സ്‌കൂളുകളുടെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള യാത്രയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ 518 സ്‌കൂൾ പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡ് സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തി.



