ഖത്തറിൽ പ്രവേശന വീസ നിയന്ത്രണത്തിന് അംഗീകാരം

ദോഹ∙. ഖത്തറിലെ നിശ്ചിത വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പ്രവേശന വീസയും റസിഡൻസി പെർമിറ്റും നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കരട് തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.

പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഖലീഫ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് അൽതാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അമീരി ദിവാനിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് വിദേശ കാര്യമന്ത്രിയുടെ കരട് തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. പ്രവാസികളുടെ വരവും പോക്കും താമസവും സംബന്ധിച്ച 2015ലെ 21-ാം നമ്പർ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായാണിത്.

English Summary : Cabinet approves draft decision on regulation of granting entry visas and residence permits to some groups