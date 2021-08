റിയാദ്∙സൗദിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വീണ്ടും കുറവ്. 321 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ പ്രതിദിന കണക്ക് പ്രകാരം പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 549 രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിച്ചതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ ഗുരുതര രോഗികളിൽ 25 പേർ കുറഞ്ഞതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ 4141 രോഗികളാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചു രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവരിൽ 1083 രോഗികൾ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

English Summary: Dip in the number of Covid patients in Saudi