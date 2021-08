'യുക്രെയ്നിൽ' സമൃദ്ധിയുടെ ഗോതമ്പു‘മണികിലുക്കം’

ദുബായ് ∙ 'മണ്ണാണ് പൊന്ന്' എന്ന പരമാർഥം കതിരിട്ട് യുക്രെയ്ൻ 'ഗോതമ്പുപാടം' എക്സ്പോയിൽ. ഗോതമ്പുമണികളിൽ നിന്നു ലോകത്തിനു സമൃദ്ധിയുടെ 'മണി'കിലുക്കം കേൾക്കാമെന്ന് സ്മാർട് വയലിൽ കാർഷിക വിദഗ്ധർ കാട്ടിത്തരുന്നു. പവിലിയനിലേക്കു വരവേൽക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള പൊൻകതിരുകൾ. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ലോകമെങ്ങും കാർഷിക സ്വപ്നങ്ങൾ തളിർക്കുന്നതിനാൽ യുക്രെയ്ൻ കൃഷിപാഠത്തിന് ആഴത്തിൽ വേരോട്ടമുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പ്.



പവിലിയനിൽ വിശാലമായ ഗോതമ്പുപാടമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. യഥാർഥ ഗോതമ്പു കതിരുകൾ കൊണ്ടൊരുക്കിയ പാടത്തിനു ഹൈടെക് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്വാഭാവികത നൽകുന്നു. കതിരുകൾ തിന്നാനെത്തുന്ന കിളികളുടെ കലപില കേൾക്കാനും വയൽ കാറ്റിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും.

വയൽവരമ്പുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് യുക്രെയ്ൻ കാഴ്ചകൾ. ജീവിതം, ആരോഗ്യം, ചിന്ത, വികാരം എന്നിവയെ എങ്ങനെ സ്മാർട് ആക്കാമെന്ന 4 പ്രമേയങ്ങളിലാണ് പവിലിയൻ ഒരുക്കിയതെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു.

കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് ഈ 4 കാര്യങ്ങളും കഴിയും. കലാപരിപാടികളും രുചിമേളകളുമെല്ലാം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തും. യുക്രെയ്ൻ കലാകാരന്മാരായ വിക്ടർ സിദോരെങ്കോ, സെർഹി മെൽനിഷെങ്കോ, ഒലഗ് തിസ്തോൽ, യെഹോർ സിഗുർ, സ്റ്റീഫൻ റിയാബ്ഷെങ്കോ എന്നിവർ പവിലിയനിൽ ഉണ്ടാകും. ഇവരുടെ കലാസൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പാനീയങ്ങളുമായി റോബോ എത്തും

യുക്രെയ്ൻ പാനീയങ്ങളുടെ ലോകവുമായി 'സ്കൈലാബ് റോബോ കോംപ്ലക്സ്' സന്ദർശകർക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകും. വരവേൽക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതുമെല്ലാം റോബട്ടുകൾ. ഓരോ പാനീയത്തിനുമുള്ള ബട്ടനുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബട്ടനിൽ വിരലമർത്തുക. പാനീയം തയാറാക്കി റോബട്ട് അരികിലെത്തും.

പിടിതരാത്ത പേരുകളാണെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ആരും കൊതിക്കുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളാണ് യുക്രെയ്ൻ വിഭവങ്ങളിലുള്ളത്. എക്സ്പോയിൽ ഇവയ്ക്കു വൻ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രാജ്യത്തെ മികച്ച പാചകക്കാർ അരങ്ങിലെത്തും. പച്ചക്കറി സൂപ്പുകൾ, കാബേജ് റോൾ, പൊട്ടറ്റോ പാൻ കേക്ക്, ചീസും മുട്ടയും ഗോതമ്പുമെല്ലാം ചേർന്ന പുഡ്ഡിങ് എന്നിങ്ങനെ ജനകീയ വിഭവങ്ങളേറെ. അറേബ്യൻ ഇഷ്ടങ്ങളോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന മാംസ വിഭവങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കും. യുക്രെയ്നികളുടെ മനം കവർന്ന മറുനാടൻ വിഭവങ്ങളും ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഉണ്ടാകും.

English Summary : Expo 2020 Dubai - Ukraine pavilion to engage with the world using art