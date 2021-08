സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങളുമായി സ്കൂളുകൾ ; ഇനി അകലമിട്ട് പഠിക്കാം

ദുബായ് ∙ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ക്ലാസിലെത്തുന്ന കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി സ്കൂളുകൾ. നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (കെഎച്ച്ഡിഎ) നിർദേശപ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഈ ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലാസുകളിൽ കുട്ടികൾക്കു നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പങ്കെടുക്കാമെങ്കിലും ഒക്ടോബർ 3 ആകുമ്പോഴേക്കും വിദൂരപഠനം പൂർണമായും നിർത്താനാണ് തീരുമാനം.

പാഠ്യേതര പരിപാടികളും പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനാൽ കളിക്കളങ്ങളിലും പുറത്തെ വേദികളിലും ഒട്ടേറെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് സ്കൂളുകൾ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് കെഎച്ച്ഡിഎയുടെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങളിലൊന്ന്. 6 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ, സന്ദർശകർ എന്നിവർ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണം. വാക്സീൻ എടുക്കാത്ത ജീവനക്കാർ എല്ലാ ആഴ്ചയും പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ പരിശോധനയുണ്ടാകും. ഈ മാസം 2,000 വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ എത്തുമെന്നും ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നെന്നും ദുബായ് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ മോഡൽ സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിത അകലം പാലിച്ച് പാഠ്യ-പാഠ്യേതര പരിപാടികൾ പൂർണതോതിൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ക്ലാസിൽ അകലം ഉറപ്പാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് ദുബായ് ക്രസന്റ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷറഫുദ്ദീൻ താണിക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.

സ്കൂൾഗേറ്റ് മുതൽ ക്ലാസ് വരെ നീളും മുൻകരുതൽ

∙ സ്കൂൾ ഗേറ്റിൽ തെർമൽ സ്കാനർ സ്ഥാപിച്ചു കുട്ടികളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കും. സ്കൂൾ ബസുകളിൽ കയറുംമുൻപും പരിശോധനയുണ്ടാകും. ശരീരോഷ്മാവ് 37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടരുത്.



∙ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും രക്ഷിതാവിനോ കുടുംബാംഗത്തിനോ മാത്രമാണ് അനുമതി. ഇതിനു 10 മിനിറ്റ് ലഭിക്കും. കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിന് ക്ലാസ് വരെ പോകാം.

∙ കുട്ടികൾക്കു ചുമയോ ശരീരവേദനയോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടാൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ സ്കൂൾ നഴ്സിന്റെ സേവനം തേടണം. ∙ സ്കൂളുകളിൽ എസലേഷൻ മുറി വേണം.

∙ അസുഖമുള്ള കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാതിരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ സ്കൂളുകളിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫിസർമാർ ഉണ്ടാകണം.

∙ സ്കൂളുകൾ കടലാസ് രഹിത സേവനം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

∙ ക്ലാസിലടക്കം എല്ലാ മേഖലകളും നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും. ടാബുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും, ലാബും ഓരോ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷവും അണുമുക്തമാക്കണം.

∙ ക്ലാസുകളിലും സ്റ്റാഫ് റൂമുകളിലും കൂട്ടം ചേരാൻ അനുവദിക്കില്ല. കായിക പരിപാടികൾ, ക്യാംപുകൾ തുടങ്ങിയവ ദുബായ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുമാത്രം. ക്ലാസിൽ നിന്നു കാർപറ്റുകളും അനാവശ്യ ഫർണിച്ചറും നീക്കം ചെയ്യണം.

സ്കൂൾ ബസുകളിൽ 100 % ശേഷി



സ്കൂൾ ബസുകളിൽ നൂറു ശതമാനവും വിദ്യാർഥികളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന കെഎച്ച്ഡിഎ നിർദേശം വന്നതോടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും ആശ്വാസം. ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിച്ചുവേണം കുട്ടികളെ ബസുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ. 37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലുള്ളവരെ യാത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കില്ല. സീറ്റ് ബെൽറ്റ്, കൈവയ്ക്കുന്ന ഇടവും പിടിക്കുന്ന ഇടവുമെല്ലാം ഒരോ തവണയും അണുവിമുക്തമാക്കണം.

വാക്സീനെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പരിശോധന



അധ്യാപകരെ സന്ദർശിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ വാക്സീൻ എടുത്തവരല്ലെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂർ കാലാവധിയുള്ള പിസിആർ നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാഫലം കരുതണം. കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാനും കൊണ്ടുവിടാനും ഒരാൾക്കു മാത്രമാണ് അനുവാദം. ഇതിന് 10 മിനിറ്റ് അനുവദിക്കും. സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കണം.

സ്കൂളിൽ പോകാം, നടപടിക്രമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്



ദുബായ് ∙ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതത് എമിറേറ്റുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. ഓരോ എമിറേറ്റിലെയും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മുൻകരുതലെന്നും നിർദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



അബുദാബി



അബുദാബിയിൽ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണം. 14 ദിവസത്തിനകം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണം. സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ 16 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന വിദ്യാർഥികൾ വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ജന്മദിനത്തിന്റെ 4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും 16 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ, വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർക്കും വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാം. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ദുബായ്



ദുബായിൽ ഒക്ടോബർ 3ന് ക്ലാസ്മുറി പഠനം പൂർണമായും പുനരാരംഭിക്കും. ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരണമെങ്കിൽ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. കുട്ടികൾക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും ജീവനക്കാർ ഓരോ ആഴ്ചയും പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല.

ഷാർജ



വിദ്യാർഥികൾക്കു വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും കഴിയുന്നതും ലഭ്യമാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (എസ്പിഇഎ).

12 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുമുള്ളവർ അധ്യയനാരംഭത്തിൽ പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തേണ്ടതില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇളവു ലഭിക്കും. ഇവർ ഇതുസംബന്ധിച്ച മെഡിക്കൽ രേഖകളും എല്ലാ ആഴ്ചയും പിസിആർ പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കണം. വിദ്യാർഥികൾക്കു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരാം.

