ദോഹ∙ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങി.

നഗരസഭ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും കാരിഫോർ ഖത്തറുമായി ചേർന്നാണ് ക്യാംപെയ്ൻ നടത്തുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പുനരുപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ക്യാംപെയ്‌ന്റെ ഭാഗമായി കാരിഫോറിന്റെ ഖത്തറിലെ എല്ലാ ശാഖകളിലുമെത്തിയ സന്ദർശകർക്ക് 50,000 ത്തോളം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരുപോലെ ഹാനികരമാകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സന്ദർശകരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക, ദീർഘകാല പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഷോപ്പിങ് ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ക്യാംപെയ്ൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

