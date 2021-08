ഷാർജയിൽ മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്

ഷാർജ ∙ സിനോഫാം രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 6 മാസം പൂർത്തിയാക്കിയ മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് സിനോഫാം ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നു ഷാർജ സോഷ്യൽ സർവീസസ് ഡിപാർട്മെന്റ് (എസ്എസ്എസ്ഡി). ഫോൺ: 800700.

പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്നും അർഹരായവർക്ക് വീടുകളിലെത്തി വാക്സീൻ നൽകുമെന്നും ഡയറക്ടർ ഖുലൂദ് അബ്ദുല്ല അൽ അലി പറഞ്ഞു.

ഫിസിയോ തെറപ്പി, ഹോം നഴ്സിങ്, വൈദ്യപരിശോധന തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സഹായങ്ങൾ തേടാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

