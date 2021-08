ചൂട് കുറയുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

ദുബായ് ∙ യുഎഇയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. അൽ ദഫ്രയിലെ ജസീറയിൽ 46.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കൂടിയ താപനില. കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമാണ്. നേരിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അൽഐനിലും ഷാർജയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മഴചാറി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ താപനിലയിൽ നേരിയ കുറവനുഭവപ്പെടുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഒമാനിലെ ഹജർ മലനിരകളിലും ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary : Temperature to drop in parts of UAE