ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ 26 പവിലിയനുകൾ

ദുബായ് ∙ വിസ്മയങ്ങളുടെ ആഗോള ഗ്രാമമായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഇത്തവണ 26 പവിലിയനുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതാദ്യമായി ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള പവിലിയനും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനെ അലങ്കരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 26-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ 80 സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന 26 പവിലിയനുകൾ സജ്ജമാക്കുക.

ഒരോ രാജ്യത്തെയും കലയും സംസ്കാരവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഭക്ഷണവും കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനവുമെല്ലാമാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.ഈ നിരയിലേക്കാണ് സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമുള്ള ഇറാഖും കടന്നുവരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ഇത്തവണ ഷോപ്പിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ ശക്തമായ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒക്ടബോർ 26നാണ് വില്ലേജിന്റെ വാതിലുകൾ ആളുകൾക്കായി തുറക്കുക. ശരാശരി 42000 ആളുകളാണ് ഒരുദിനം വില്ലേജ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. വിവരങ്ങൾക്ക് www.globalvillage.ae

