ശരീരോഷ്മാവ് കൂടിയ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഇനി പ്രത്യേകം മുറി

അബുദാബി∙ ശരീര ഊഷ്മാവ് 37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലുള്ള വിദ്യാർഥികളെ മാറ്റിയിരുത്താൻ അബുദാബിയിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ പ്രധാനഗേറ്റിനു സമീപം പ്രത്യേക ഇടം സജ്ജമാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ. അടുത്ത ആഴ്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണു പുതിയ നിർദേശം.

ക്വാറന്റീൻ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറി പ്രത്യേകമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറിയാണു വേണ്ടത്. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഇവിടെ കരുതണം. ടിവിയോ, പുസ്തകങ്ങളോ, കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ ഉൾപ്പെടെ പെട്ടെന്ന് അണുവിമുക്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്ന്. ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉടനെ അണുവിമുക്തമാക്കണം.

സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പർക്കരഹിതമായി ഊഷ്മാവ് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ പേർ വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തെർമൽ സ്കാനറുകളാവും നല്ലത്. തിരക്കുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് തെർമോ മീറ്ററുകൾ ഫലപ്രദമാകില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



സ്കൂളിൽ ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ ഓൺലൈൻ പഠനം



ഷാർജ ∙ വിദ്യാർഥികളിലോ അധ്യാപകരിലോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഉടൻ വിദ്യാലയം അടച്ച് ഓൺലൈൻ പഠനം നടത്തണമെന്ന് ഷാർജ വിദ്യാഭ്യാസ അധികൃതർ. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലാണ് ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (എസ്പിഇഎ) ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സ്കൂൾ ബസിലെ ശേഷി 75% ആക്കി ഉയർത്താനും അനുവാദം നൽകി. അതേസമയം സാമൂഹിക അകലവും കോവിഡ് ചട്ടവും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറുകളും ബസിൽ പതിക്കണം. കാന്റീനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. ഓരോ മണിക്കൂറിലും അണുവിമുക്തമാക്കണം. കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് ഉല്ലാസയാത്ര നടത്താനും അനുമതി നൽകി. കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തണോ അതോ ഓൺലൈനായി പഠനം തുടർന്നാൽ മതിയോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

