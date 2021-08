സൗദിയിലേക്ക് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ; നിരക്കും കൂടുന്നു

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ നിന്ന് 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീനെടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നു ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ‍ സജീവമാകുന്നു. 40,000 രൂപ മുതലാണു നിരക്ക്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വഴി പോകുന്നതിനെക്കാൾ (1.7 ലക്ഷ രൂപ) ലാഭമായതിനാൽ പലരും നിരക്കു വർധന കാര്യമാക്കുന്നില്ല.

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ കൊച്ചി – ജിദ്ദ, കൊച്ചി – റിയാദ് സെക്ടറിൽ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നതായി വിവിധ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ അറിയിച്ചു. ഇഖാമ (താമസാനുമതി), റീ എൻട്രി വീസ, പാസ്പോർട്ട്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ കോപ്പികളും 72 മണിക്കൂറിനിടെയെടുത്ത ആർടിപിസിആർ, കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് തിരിച്ചുപോകാനായി വേണ്ടത്.

സെപ്റ്റംബർ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 തീയതികളിൽ റിയാദിലേക്കും 7, 14 തീയതികളിൽ ജിദ്ദയിലേക്കും വിമാനങ്ങൾ ചാർട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ യാത്ര വേണ്ടെന്നു വച്ച പ്രവാസി മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ അവധിക്കു നാട്ടിലേക്കു പോകാനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർ നാട്ടിലേക്കു പോകാൻ തിടുക്കം കൂട്ടിയതോടെ സൗദിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള നിരക്കും കൂടി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാക്സീൻ എടുത്തവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് 14 ദിവസം തങ്ങിയശേഷം സൗദിയിലെത്തുന്നതു തുടരുകയാണ്.

English Summary : Chartered flights to start from Sseptember 1st to Saudi from Kerala